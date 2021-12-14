"Возникло еще одно пространство для эскалации": Зеленский заявил, что 70% акватории Азовского моря перекрыто Россией

Угроз об "очень жестких экономических санкциях", озвученных президентом США Джо Байденом, пока недостаточно для того, чтобы остановить Москву.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после переговоров американского и российского лидеров возникло еще одно пространство для эскалации – в Азовском море.
Об этом он сказал в интервью итальянской газете La Repubblica, сообщает пресс-служба Офиса президента.
По словам Зеленского, 70% акватории моря перекрыты Россией. Он добавил, что сокращения военной группировки у наших границ также не происходит.
"Когда это начнет меняться, тогда можно будет сказать, что аргументы звучат убедительно", — подчеркнул президент.
Напомним, что Зеленский резко ответил Путину на требование письменных гарантий. Он заявил, что слышать просьбы президента России о любых письменных гарантиях очень странно, когда столько обещаний уже было нарушено самой российской стороной.
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