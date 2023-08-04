Возобновит ли Путин зерновое соглашение и нужно ли оно Украине — Климкин объяснил

Мы не можем позволить себе быть зависимыми от России в зерновом соглашении и не можем пожертвовать серьезными уступками в санкциях против России.

Президент РФ Владимир Путин может согласиться на новый вариант зернового соглашения во время встречи с турецким лидером Реджепом Эрдоганом. Однако если это разрушит санкционный режим, то Украине на это идти не стоит.

Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины (2014-2019) Павел Климкин в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

Путин хочет показать, что он в сильной позиции. Продление зерновой сделки покажет ее слабым. Здесь бунт Пригожина, здесь его нагнуло, как многие считают, по зерновой сделке, здесь еще что-то. А у Путина фактически начинается его предвыборная кампания. Его снова будут показывать как "сильного" лидера. Как раньше это не работает, Эрдоган ему нужен”, — отметил эксминистр.

Он считает, что Путин согласится на новый вариант зерновой договоренности, но захочет показать хотя бы что-нибудь, чего он достиг. “Стоит ли нам на это идти? Если это разрушает санкционный режим, я считаю, что не стоит. Если это является нашим общим мнением и общей стратегией с нашими западными партнерами и, кстати, с Турцией, которая для нас важна, то можно рассматривать разные варианты”, — прокомментировал Климкин.

“Мне вообще вся история с зерновой договоренностью, как украинцу, не нравится. Мне не нравится просить разрешения у России о чем-то, это никому не нравится”, — отметил эксминистр.

С другой стороны, продолжил он, есть наши интересы, наших представителей бизнеса, нашей экономики: “Мы зарабатываем на этом деньги, мы держим рабочие места и экономический цикл. Мы одновременно не даем России свою пропаганду надевать на голову в Азии и Африке. Мы не даем повышать инфляцию в западном мире, чтобы не росли цены на продовольствие. Это делает наших партнеров более устойчивыми к российскому влиянию”.

Украина должна делать очень непростой выбор, говорит Климкин: “Я полностью не поддерживаю разрушение существенного санкционного режима. У Эрдогана есть влияние на Путина и он это понимает. Однако его влияние, конечно, ограничено. Здесь присоединятся и другие игроки. Должно быть коллективное давление на Россию”.

Только коллективное давление с позиции силы приведет Украину к более или менее приемлемому варианту, резюмировал эксминистр.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Конфликт МИД, саммит мира в Саудовской Аравии, Украина в НАТО | Павел Климкин

Выход России из "зернового соглашения"

После того, как Россия 17 июля заявила о своем выходе по Черноморской зерновой инициативе, Эрдоган сказал, что поговорит с Путиным о зерновом соглашении во время визита последнего в Анкару в августе. Турецкий лидер выражал надежду, что президент РФ все же хочет продления соглашения.

Западные СМИ информировали, что Путин избегает попыток Эрдогана провести переговоры о возвращении РФ к "зерновому соглашению".

30 июля президент России анонсировал телефонный разговор с турецким коллегой и последующую встречу с ним.

Накануне США в ООН сообщили, что получили информацию о стремлении России возобновить переговоры о возвращении к "зерновому соглашению".

Заметим, пока "зерновое соглашение" не работает, в МИД Украины сообщили о соглашении с Хорватией по использованию его портов для экспорта зерна.

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