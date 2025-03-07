Возобновит ли Трамп помощь Украине и что для этого нужно: Хегсет сделал пафосное заявление

По мнению Хегсета, роль Трампа в этой войне уникальна, потому что он "был избран, чтобы принести мир".

Глава Пентагона Пит Хегсет во время переговоров с министром обороны Великобритании Джоном Хили заявил, что США лишь "сделать паузу", остановив поставки оружия Украине, и ожидают от Киева "подлинной преданности пути к миру".

Об этом пишет "Голос Америки".

"Трамп очень пристально наблюдает, что именно говорят и делают украинцы в направлении мирного процесса, и нас очень поощряют те сигналы, которые мы видим. В конце концов Трамп примет решение [восстановить военную помощь Украине – ред.], но пока это пауза", — заметил министр обороны США.

Он добавил, что надеется на сотрудничество с Великобританией, которое должно "обеспечить длительный мир в Украине". Хегсет также отметил, что США приветствуют совместную инициативу Лондона и Парижа о создании миротворческой миссии, которая поможет поддерживать мир и Украине после прекращения огня.

"Посадим обе стороны конфликта за стол переговоров и возьмем обязательства по миру. Это именно то, что делает президент США — как с россиянами, так и с украинцами. И чтобы поддерживать устойчивый мир, в этом есть аспект безопасности. Великобритания и Франция пообещали вместе с другими стать главной частью этого. Будут другие аспекты, которые являются переговорами", — сказал он.

Он отметил уникальную миротворческую роль Трампа и заявил, что тот "был избран, чтобы принести мир", и потому мир сегодня "ближе к миру, чем когда-либо, благодаря лидерству" президента США.

В то же время, министр обороны Британии подчеркнул, что Украина готова подписать соглашение с США.

"Украинцы готовы к прекращению огня. Но они хотят гарантий безопасности, которые мы должны обеспечить, чтобы они снова не столкнулись с российской агрессией. Но они, как и мы, готовы работать, чтобы максимально использовать эту уникальную возможность, которую имеем сейчас. И это наша общая ответственность, четко демонстрируемая лидерами Великобритании, США и Украины", – подчеркнул Хили.

Напомним, Эрдоган заявил, что Турция поддерживает прекращение огня в Украине. В частности, идею "перемирия в воздухе и на море", предложенную Зеленским. Президент Турции также предложил провести переговоры между Киевом и Москвой.

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