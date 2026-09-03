Возобновление мирных переговоров: что известно о новых сигналах из Кремля и позиции союзников Украины

Эксперты рассказали, когда следует ожидать возобновления мирных переговоров

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Тема возобновления мирных переговоров между Украиной и Россией начала набирать обороты из-за ряда резонансных заявлений мировых лидеров и украинских чиновников. Несмотря на это, реальная ситуация на фронте и постоянные обстрелы свидетельствуют о том, что Кремль стремится не к миру, а к дальнейшей эскалации.

Что известно о возобновлении переговоров и готов ли Кремль сесть за стол переговоров — читайте в материале ТСН.ua.

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Мирные переговоры могут выйти на новый этап

Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига во время брифинга 3 сентября намекнул на важный поворот в переговорах. По его словам, в ближайшее время ожидается новая динамика в переговорном процессе.

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Чиновник также подчеркнул, что в настоящее время геополитическая ситуация делает невозможным прекращение российской агрессии без непосредственного участия Соединенных Штатов. Глава МИД также подчеркнул, что украинская сторона поддерживает постоянную связь с американскими представителями, а коммуникация между ними продолжается без каких-либо перерывов.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига / © Associated Press

«С возобновлением активной политико-дипломатической фазы во многих столицах мира мы увидим новую динамику в мирных усилиях. Поэтому следите за новостями, — заявил глава МИД.

Стоит отметить, что в конце августа глава Офиса президента Кирилл Буданов анонсировал возобновление переговоров между Украиной и РФ о прекращении войны. Тогда глава ОП отмечал, что переговорный процесс находился на паузе, однако вскоре он может возобновиться.

Путин неожиданно заявил о «шансе на урегулирование» войны в Украине

Российский диктатор Владимир Путин выступил с неожиданным заявлением о наличии «шанса на урегулирование» войны. В то же время, в своей привычной манере, он подчеркнул, что Москва и Киев должны урегулировать конфликт напрямую между собой, а остальным государствам следует лишь содействовать этому процессу.

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«Шанс на урегулирование ситуации с Украиной. Договориться между собой должны именно Россия и Украина, а другие страны могут лишь поддержать и помочь», — заявил фюрер.

При этом агрессор «забыл» упомянуть, что он систематически отвергает мирные инициативы Украины и выдвигает ультиматумы, полностью блокирующие любой диалог. Несмотря на это, Путин также утверждает, что определенные связи между странами по-прежнему функционируют, в частности на уровне спецслужб. По его убеждению, единственно правильным путем являются прямые договоренности между сторонами конфликта.

В свою очередь, в Турции ответственной за «паузу» в переговорах считают именно Россию. Посол Украины в Турции Нариман Джелял утверждает, что все стороны готовы сесть за стол переговоров, кроме РФ. По его словам, в Анкаре замораживание мирных переговоров с Россией воспринимают с тревогой.

«Наверное, не стоит использовать термин „негативно“, потому что турецкие дипломаты в целом очень хорошо понимают, что происходит, — что это замораживание или пауза в переговорах вызваны российской стороной», — отметил посол.

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Последствия российских обстрелов в Украине / © Associated Press

Единственное, что действительно сдвинулось с мертвой точки за это время, — это обмены. Украинских военнопленных и гражданских лиц стали возвращать домой гораздо чаще, чем раньше.

«Мы освобождали или обменивали наших людей и до этого, и после этого, но здесь действительно произошел существенный количественный рост», — рассказал посол Украины.

В то же время дипломат подчеркнул, что Анкара продолжает призывать Украину и Россию к переговорам.

В США назвали причину, которая замедляет приближение окончания войны в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов провести встречу с президентом России, но при одном условии — саммит должен состояться только тогда, когда Москва будет готова договориться о прекращении войны против Украины.

Трамп подчеркнул, что готов встретиться с Путиным в любое время, однако не видит смысла вести переговоры без перспективы завершения войны.

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

«Я мог бы сделать это немедленно. Я хочу сделать это, когда эта война закончится, и думаю, что так и будет», — сказал Трамп, призвав президентов Украины и России прекратить боевые действия.

В то же время Трамп подчеркнул, что путь к миру существенно осложняется из-за личной неприязни между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. При этом президент США в очередной раз подчеркнул, что ему уже удалось остановить восемь других войн, некоторые из которых, по его словам, были гораздо сложнее.

Россия не намерена прекращать военную агрессию

Заявления Владимира Путина о якобы открытости РФ к диалогу не соответствуют действительности, а россияне будут продолжать войну. Об этом в эфире «Мы — Украина» заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, реагируя на слова кремлевского диктатора о том, что Россия якобы сознательно не наносит ударов по украинскому руководству, чтобы сохранить партнеров для переговоров.

Подоляк подчеркнул, что такие заявления Кремля — лишь фасад. У Москвы нет никакого реального стремления к миру, поскольку параллельно она прямо заявляет, что не намерена прекращать боевые действия, так как просто не способна этого сделать.

«Нет никакого желания добиваться дипломатического решения, безусловно. И я бы, честно говоря, посоветовал не обращать внимания на эти фразы. Точно так же, как Россия постоянно говорит: „Мы готовы там к дипломатическому урегулированию, к мирному урегулированию“, но при этом они продолжают: „Но мы не остановим войну“. Почему? Потому что они не могут её остановить», — подчеркнул советник главы ОП.

В Офисе президента заверили, что реальное поведение России на фронте полностью опровергает заявления её руководства о стремлении к дипломатическому урегулированию вооружённого конфликта.

Когда могут состояться переговоры о прекращении войны в Украине

Вечером 3 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев согласовал даты иготовится к приезду представителей президента США Дональда Трампа в столицу. Американская сторона также планирует встречу в Москве.

«Фактически мы поддерживаем с ними связь круглосуточно и сейчас готовимся к встречам. Есть предварительные даты. Рассчитываем увидеть представителей президента США здесь, в Киеве», — сказал Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Он добавил, что украинская сторона уже получила подтверждение от американцев относительно предстоящих встреч в Москве и Киеве.

«Мы рассчитываем на встречу в ближайшие дни. Это очень важно. Важно, чтобы Америка и впредь играла активную роль. Мы готовы к встречам с ними в Украине — на высоком уровне и по существу», — отметил президент.

Политолог Владимир Фесенко в комментарии для ТСН.ua пояснил, что когда Путин говорит о завершении войны в Украине, он имеет в виду прекращение конфликта путем его эскалации.

«Речь идет не только о Донбассе, но и об эскалации воздушной войны. На мой взгляд, на данный момент нет никаких предпосылок для каких-либо реальных и продуктивных мирных переговоров. Подчеркиваю — никаких. Попытки возобновить мирные переговоры могут быть, но Россия, учитывая своё нынешнее превосходство в области баллистики и отсутствие у нас достаточных средств ПВО, делает ставку на эскалацию войны. Она будет эскалировать и до выборов в РФ, и после них», — рассказал эксперт.

Владимир Фесенко отметил, что, воспользовавшись преимуществом в баллистике и недостатком ПВО у Украины, Россия пытается оказывать давление силой, поэтому предпосылок для реальных переговоров сейчас нет. Подобные же заявления нужны Путину для успокоения партнеров вроде Индии или Казахстана, а также внутренней аудитории, где это трактуют как путь к победе на условиях Москвы. Реальный шанс для переговорного процесса может появиться не раньше конца зимы.

В свою очередь военный эксперт Сергей Грабский считает, что окно возможностей для дипломатического урегулирования войны может открыться не раньше 2030 года. В то же время эксперт подчеркнул, что конкретный год в этом прогнозе является условным.

«Ну, в 30-м году — я говорю это условно. На сегодняшний день, как может открыться окно возможностей в 2027 году, когда, например, Российская Федерация будет проводить мобилизацию и бросит на фронт дополнительные 300 тысяч (бойцов — Ред.) к тем, что уже есть? Где здесь может открыться окно возможностей, когда мы будем постоянно подвергаться атакам российских войск?» — пояснил эксперт.

По словам эксперта, Россия и впредь будет наносить удары по Украине, на которые украинская сторона будет отвечать собственными атаками, Грабский считает, что переломить этот сценарий удастся только тогда, когда Украина начнет наносить ответные удары по российской территории в гораздо более широких масштабах и чаще.

Напомним, ранее постоянный представитель США при НАТО Мэтью Витакер предупредил о российской угрозе для Альянса, несмотря на то, что война в Украине истощает страну-агрессора.

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