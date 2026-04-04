В Киеве ждут приезда посланцев президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, которые будут возглавлять делегацию для возобновления мирных переговоров с Россией. Американская команда может прибыть вскоре после Пасхи, 12 апреля.

Об этом сообщил глава Офиса президента Кирилл Буданов в комментарии Bloomberg.

По его словам, сенатор-республиканец Линдси Грэм также может быть частью американской делегации.

«Кушнер, Уиткофф, Линдси Грэм — вот те, от кого ожидается приезд. Кто еще там будет — увидим», — сказал Буданов в субботу, 4 апреля.

Для Уиткоффа и Кушнера, которые неоднократно посещали Россию для переговоров с президентом Владимиром Путиным, это может быть их первый визит в Украину.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригласил американских переговорщиков в Киев, но не уточнил время возможного визита.

При этом украинский лидер отметил, что визит в Украину может быть промежуточной остановкой перед следующей поездкой американской команды в Москву.

«Я слышал позитивные сигналы от партнеров относительно такого предложения», — сказал Зеленский на этой неделе.

Американский чиновник в комментарии Bloomberg заявил, что потенциальная поездка Уиткоффа и Кушнера в Украину обсуждается, но еще не подтверждена.

Чего ждать после приезда посланцев Трампа

Кирилл Буданов в комментарии изданию отметил, что Киев может получить более сильные гарантии безопасности от США после визита американской делегации.

«Мы давно определили, чего хотим. Я думаю, что это будет реализовано в ближайшее время. Что будет дальше — это другой вопрос. Но по гарантиям безопасности мы точно достигли прогресса — мы уже продвинулись вперед» — сказал он.

Отдельно Буданов заявил, что Украина получила просьбу от иностранных союзников прекратить регулярные авиаудары по российским нефтеперерабатывающим заводам на фоне роста мировых цен на нефть и топливо, вызванного войной с Ираном, которая длится уже шестую неделю.

«Давайте ответим на это дипломатично. Мы получаем определенные сигналы по этому поводу», — сказал он, не вдаваясь в подробности.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что трехсторонняя встреча пока откладывается из-за смещения фокуса внимания Соединенных Штатов на события в Иране. Кроме того, стороны пока не пришли к согласию относительно места проведения переговоров.