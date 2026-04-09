Возобновление переговоров: Зеленский ответил, когда ждать посланцев США

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможный визит американских переговорщиков Джареда Кушнера и Стива Виткоффа в Украину. По его словам, конкретной даты нет, поскольку делегация США сосредоточена на других международных вопросах.

Об этом глава государства сообщил украинским журналистам.

"После Пасхальных праздников найдем дату", - отметил глава государства в ответ на вопросы журналистки. Он пояснил, что американская сторона сейчас активно вовлечена в переговоры по Ирану, поэтому график визита еще согласовывается.

Зеленский подчеркнул, что Украина ожидает этого приезда и готова к диалогу, однако все зависит от дальнейшей координации с США.

В Киеве ранее заявляли, что ожидают приезда американской делегации, в которую могут войти Джаред Кушнер и Стив Виткофф. По словам руководителя украинской разведки Кирилла Буданова, визит может состояться после Пасхи.

Также к делегации может присоединиться сенатор США Линдси Грэм. Предполагается, что этот визит связан с подготовкой к возможному возобновлению переговоров по войне России против Украины.

Также сообщалось, что Украина и США дорабатывают гарантии безопасности и готовят новую встречу. Стороны планируют либо трехсторонние переговоры, либо приезд американской делегации в Киев, после которого она отправится в Москву.

В то же время ранее сообщалось, что трехсторонние переговоры откладываются из-за смещения внимания США на ситуацию вокруг Ирана, а также отсутствие согласованного формата встречи.