Возрождение древнего Шелкового пути: "Талибан" назвал Китай основным партнером Афганистана

Талибы надеются, что Китай будет способствовать восстановлению горнодобывающей промышленности Афганистана.

Радикальное движение "Талибан" рассматривает Китай в качестве основного международного партнера.

Об этом заявил представитель движения Забиулла Муджахид, — пишет La Repubblica.

"Китай является нашим главным партнером, он представляет для нас фундаментальную и исключительную возможность, потому что готов инвестировать в нашу страну и реконструировать ее", — сказал он.

Муджахид позитивно отозвался о реализуемой Пекином программе "Один пояс, один путь", отметив, что она "послужит возрождению древнего Шелкового пути".

Талибы надеются Китай будет способствовать восстановлению горнодобывающей промышленности Афганистана.

"Кроме того, у нас есть богатые медные рудники, которые, благодаря китайцам, могут быть возвращены в производство и модернизированы", — сказал представитель талибов.

Также Китай представляет собой пропуск талибов на рынки всего мира.

Накануне МИД КНР сообщил, что помощник министра иностранных дел Китая У Цзянхао поговорил по телефону с заместителем директора Политического офиса афганского движения "Талибан" в Катаре Абдулой Саламом Ханафи.

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У Цзянхао сказал, что ситуация в Афганистане претерпела фундаментальные изменения, и "судьба будущего Афганистана снова в руках афганского народа".

Ханафи, как отмечается в сообщении МИД, сказал, что Китай является надежным другом Афганистана.

Он добавил, что афганские власти поддерживают и готовы сотрудничать в рамах китайской программы "Один пояс, один путь", которая "способствует развитию и процветанию Афганистана и региона".

"Талибан" хочет полного контроля над страной — по данным телеканала CNN, "талибы" заявили о захвате провинции Панджшер — это единственная местность в Афганистане, которая осмелилась сопротивляться "Талибану".

Ранее сообщалось, что "талибы" хотят создать правительство, основанное на модели Ирана — исламской республики, где верховный лидер является главой государства и высшим религиозным авторитетом.

Напомним, боевики радикального исламистского движения "Талибан" 31 августа, как только последние американские солдаты вылетели из страны, захватили аэропорт Кабула и устроили "праздничную стрельбу". Они заявили, что Афганистан теперь является "свободным и суверенным государством", поскольку "после 20 лет оккупации войска США покинули страну".

Стоит отметить, что после 15 августа террористическое движение "Талибан" захватило все крупные города Афганистана, в том числе и Кабул. В связи с этим США и другие страны были вынуждены активизировать эвакуацию своих граждан. Ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска, которые должны были и оставили страну до 31 августа.

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