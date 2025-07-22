"Возвращает во времена Януковича": реакция на решение Рады уничтожить независимость НАБУ и САП

Экс-президент Украины Виктор Янукович / © УНІАН

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Законопроект №12414, который 22 июля приняла Верховная Рада, вызвал волну критики и возмущения в обществе, в частности — среди действующих и экс-политиков, чиновников, антикоррупционеров и экспертов. Поддержанный парламентом документ подчиняет НАБУ и САП генпрокурору, дает возможность забирать у них любые дела и руководить расследованиями. Критики законопроекта утверждают — если президент Владимир Зеленский подпишет закон, то уничтожит ключевые антикоррупционные достижения Революции Достоинства и вернет Украину во времена экс-президента Виктора Януковича.

ТСН.ua собрал реакции на принятие законопроекта №12414 о фактической ликвидации независимости САП и НАБУ.

Виталий Шабунин

Одним из резких критиков документа выступил председатель правления «Центра противодействия коррупции» Виталий Шабунин. Еще до принятия документа в парламенте он призвал народных депутатов не голосовать за законопроект и объяснил негативные последствия.

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«Законопроектом #12414 Зеленский уничтожает ключевые антикоррупционные достижения Революции достоинства и возвращает нас во времена Януковича (по меньшей мере в сфере справедливости)», — написал Шабунин на своей Facebook-странице.

Он акцентировал, что законопроект подчиняет НАБУ и САП генпрокурору, дает возможность забирать у них любые дела и руководить расследованиями. При таких условиях в работе упомянутых антикоррупционных органов не будет никакого смысла. По мнению Шабунина, генпрокурор «остановит расследование всех друзей президента».

«Соответственно так же нет никакого смысла в электронном декларировании, наказании за незаконное обогащение, спецконфискации и всех других антикоррупционных реформах Революции достоинства», — добавил глава правления «Центра противодействия коррупции».

Перед принятием документа в Раде он обратился к народным депутатам, которые собираются поддержать законопроект:

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«Вспомните, что украинцы делали с регионалами. Сейчас украинцы значительно злее, чем были тогда. Вы же не думаете, что Зеленский будет вас защищать? Сдались вы ему».

«Ну и о вступлении в ЕС, уважаемые украинцы, можем уже прям сейчас забыть. Хоть бы безвиз сохранить», — добавил Шабунин.

Он также опубликовал на своей странице красноречивое изображение половины лица Зеленского и половины лица Януковича.

Сообщение Виталия Шабунина / © Виталий Шабунин / Facebook

Мустафа Найем

Бывший нардеп и экс-глава Государственного агентства по вопросам восстановления и развития инфраструктуры Мустафа Найем также критически высказался о депутатах, которые поддержали скандальный законопроект №12414.

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«Оказалось, что в этом созыве Верховной Рады больше тех, кто стремится уничтожить НАБУ и САП, чем в предыдущем. Даже среди тех, кто когда-то выступал против их создания: представителей старых элит, «регионалов» и системных коррупционеров, с которыми нынешние депутаты боролись на выборах», — говорится в заявлении гражданского деятеля в Facebook.

У Найема сложилось впечатление, что в парламенте немного не так поняли фразу «можем повторить» и решили, что это про них. Таким образом автор сообщения намекнул на начало Евромайдана в 2013 году.

«Нет. Вы — не можете повторить. А вот люди — могут. Но я искренне верю, что до этого не дойдет и не должно дойти», — отметил экс-нардеп.

Найем отметил, что он, все, кто в здравом уме, международное сообщество и партнеры надеются на вето от Зеленского.

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Общественный деятель также вспомнил заявления президента Украины во время встречи с коллективом НАБУ 28 октября 2019 года.

«На вас очень много давили. Мы на вас не будем влиять, но если кто-то давит, вы нам говорите — будем давить на них. Если будут возникать проблемы — обращайтесь. При нас у вас развязаны руки», — процитировал Зеленского Найем.

Роман Лозинский

Народный депутат Роман Лозинский заявил, что Рада проголосовала за «ручной НАБУ и САП под генпрокурором, который под президентом».

"В Евросоюз можно уже не идти. Дорога в таможенный союз — открыта. Победили. Одержали. Пока самые преданные украинцы убивают врагов и умирают за Украину на фронте, 263 народных депутата проголосовали за другое наше будущее — ручной НАБУ и САП под генпрокурором, который под президентом. Потому что что? Потому что своих отмазывать надо как-то, а не эти все ваши расследования, ответственность, и независимые государственные институты. Жесть», — говорится в заявлении Лозинского на его Instagram-странице

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«В̶и̶к̶т̶о̶р̶ ̶Ф̶е̶д̶о̶р̶о̶в̶и̶ч̶ Владимир Александрович,если мы проиграем войну, значительная часть этого поражения будет вызвана именно сегодняшними событиями и вашей подписью», — резюмировал депутат.

Максим Нефьодов

Бывший глава Государственной таможенной службы Украины, действующий депутат Киевсовета Максим Нефедов сравнил голосование в парламенте за законопроект №12414 с так называемыми «ручными голосованиями» в Раде во времена президентства Януковича и добавил к своему сообщению соответствующее архивное фото.

«Фото ручного голосования. 12 лет — и мы по кругу возвращаемся сюда же? Далее, понимаем, или Майдан-3, или грузинский сценарий с отказом от евроинтеграции и отменой безвиза? И все это во время войны?» — возмутился Нефедов на своей Facebook-странице.

Сообщение Максима Нефедова / © Максим Нефедов / Facebook

Марьяна Безуглая

В свою очередь народный депутат Марьяна Безуглая поддержала законопроект №12414.

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«Считаю, что из всего „салата“ правоохранительных органов надо вообще сделать один. Должна быть полиция, прокуратура, контрразведка, разведка в стране — и все. Как вариант, еще единый орган следствия. Не „экосистема“, не „зоопарк“ и не „инфраструктура“ с переводом стрелок», — написала политик в телеграм-канале.

Валерий Пекарь

Преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы и бизнес-школы Украинского католического университета, предприниматель и общественный деятель Валерий Пекар, комментируя скандальное решение Рады, призвал не ликвидировать достижения Революции Достоинства.

«Все эти годы в Украине действовало неписаное соглашение о том, чтобы не ликвидировать достижения Революции Достоинства — прежде всего курс в Европу. Немало вещей прощали каждой властной команде, пока это соглашение действовало. Я не знаю, какими словами объяснить, что не надо это разрушать. Это то, на чем держится вся страна, — на мечте о европейском, а не российском будущем. Не делайте этой ошибки, пожалуйста. Она очень, очень дорого будет стоить», — предостерег Пекарь в Facebook.

Александр Сушко

После решения парламента исполнительный директор Международного фонда «Видродження» Александр Сушко высказал мнение, что сейчас Украина находится на важной исторической развилке, за которой может начаться движение по грузинскому сценарию. Речь идет о сворачивании основополагающих европейских реформ и гражданских свобод.

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Сушко напомнил, что создание независимых НАБУ и САП было одним из основополагающих условий первого (основного) блока Плана действий по визовой либерализации (2010-2017 годов), по результатам выполнения которого Украина получила безвизовый режим с ЕС.

«Для Грузии безвизовый режим в ЕС будет прекращен, скорее всего, уже до конца этого года, в результате системного отката реформ и демократических принципов. Беда в том, что для Украины, в условиях полномасштабной войны, на кону будет не только безвиз и евроинтеграция«, — предостерег автор сообщения в Facebook.

Инна Ведерникова

Украинская журналистка, редактор отдела внутренней политики издания «Зеркало недели» Инна Ведерникова после принятия законопроекта написала в Facebook, что «сегодня мы стали Россией».

Сообщение Инны Ведерниковой

Юлия Кириенко

Корреспондент ТСН Юлия Кириенко после решения парламента отметила — у нее возникло впечатление, «что мы снова в 2013-м».

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«Независимость антикоррупционных органов — основа национальной безопасности. Не иначе. В стране, где, несмотря на войну, немалое влияние вражеских агентов, мы просто обязаны иметь устойчивые институты, которые могут самостоятельно функционировать», — подчеркнула она на своей Facebook-странице.

Она напомнила, что в 2020 году уже была попытка уничтожить в Украине антикоррупционное законодательство — когда Конституционный суд пытался поставить под сомнение деятельность НАБУ.

«Реакцию в ЕС, которые давали нам кредиты, чтобы поддержать нашу экономику, я думаю не следует прописывать здесь. Сейчас ЕС дает оружие. И деньги. Медленно. Может не очень достаточно для такой войны. Но без союзников оттуда нам не удержаться. Что делает наша власть? Добивает НАБУ и САП. Так а зачем же все было? За что тогда имеем войну? И за что она в 2014-м началась?» — задала вопрос Кириенко.

Она отметила, что в 2013 году украинцы вышли на Майдан, потому что хотели справедливости, евроинтеграции, соблюдения принципов демократии и выполнения статей Конституции, «а не жить как в россии». Представители Евросоюза в 2014 году сказали Украине, что не откроют ей путь в ЕС без независимых институтов и борьбы с коррупцией. Поэтому каждая следующая власть взялась проводить антикоррупционные реформы, в рамках которых и были созданы НАПК, НАБУ, САП, ВАКС, приняты законы о люстрации, об олигархах и Избирательный кодекс.

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«Признали ли эти реформы в ЕС? Да. И только когда Украина только начала выстраивать антикоррупционную архитектуру и преодолевать внешнее влияние на власть, россия пошла войной. Чтобы затормозить процесс. Чтобы не „выпустить“ из своего автократического поля наше государство. Так зачем сейчас мы сворачиваем с пути? Хотя и так понятно, что Украину поглощает авторитаризм. Но тем, что у нас снова делают зависимыми антикоррупционные органы, мы отменяем по сути ряд законов, которые выбарывались даже не в Киеве, а на поле боя«, — резюмировала журналистка.

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект №12414, отдельные пункты которого ликвидируют независимость НАБУ, САП и подчиняют их деятельность генпрокурору.