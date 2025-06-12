Возвращение детей и санкции: Келлог рассказал, что обсуждает Трамп с Путиным в частных разговорах

Кот Келлог. / © Associated Press

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Дональд Трамп поддерживает прямые контакты с лидерами, включая Владимира Путина и Владимира Зеленского, и недавно уже дважды общался с президентом РФ.

Об этом заявил спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог в ходе дискуссии на Брюссельском форуме German Marshall Fund.

По словам Келлога, Трамп предпочитает личные разговоры, позволяющие получать полную картину ситуации, возникшей вокруг войны в Украине.

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"Его сила в инстинктах и в том, что он просто берет трубку и говорит. Это лидер, который спрашивает: где вы хотите быть?", - сказал Келлог на Брюссельском форуме.

Келлог подчеркнул, что Байден, в отличие от Трампа, не контактировал с Путиным уже более четырех лет, тогда как Трамп продолжает активно обсуждать ситуацию с ключевыми игроками, включая европейских лидеров — премьера Британии Стармера, канцлера Германии Мерца, а также Зеленского.

По словам Келлога, во время недавней встречи с Зеленским Трамп поднял гуманитарный вопрос – возвращение украинских детей, насильственно вывезенных в РФ.

"Мы примерно знаем, сколько этих детей, где они - и можем вернуть их. Он [Трамп] это видит и понимает цену войны", - подчеркнул Келлог.

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Келлог также упомянул о новом законопроекте о санкциях против РФ, который готовит сенатор-республиканец Линдси Грэм. Ожидается, что документ может быть представлен на саммите G7 в Канаде. У него более 90 соавторов, и шансы на его вынесение на голосование в Сенате растут.

"Сейчас мы применяем санкции на уровне "тройки" из десяти возможных. Особенно в сфере контроля за "теневым" флотом, перевозящим нефть в Индию и Китай через Балтику", - пояснил Келлог.

По его словам, у США уже есть опыт перехвата нелегальных поставок — как это было при первой администрации Трампа в случае с Северной Кореей.

Ранее сообщалось, что на полях прошедшего в Канаде саммита G7 готовятся двусторонние встречи между президентом США Дональдом Трампом и другими иностранными лидерами.

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