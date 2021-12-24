Возвращение домой: экс-председателя Полтавской ОГА направили руководить Харьковской ОГА

Олег Синегубов родился в Харькове и до 2019 года преподавал в здешнем университете внутренних дел.

В пятницу, 24 декабря, президент Украины Владимир Зеленский назначил Олега Синегубова главой Харьковской облгосадминистрации. В течение последних двух лет чиновник возглавлял администрацию Полтавской области.

Об этом назначении стало известно из указа главы государства, опубликованного на официальном сайте.

"Назначить Синегубова Олега Васильевича главой Харьковской областной государственной администрации", — говорится в документе.

Сам чиновник, до сих пор возглавлявший Полтавскую ОГА, уже отреагировал на это назначение корреспонденцией на своей странице в Facebook.

“Для меня это новый этап в жизни. Чувствую большую ответственность. Я хорошо знаю Харьковскую область, потому что родился и работал в ней до назначения на Полтавщину”, — написал он.

Известно, что 38-летний Олег Синегуб родился в Харькове. В 2004 году он окончил Национальный университет внутренних дел. В 2000-2008 годах служил в органах внутренних дел Украины, а с 2008 по 2019 работал в Харьковском университете внутренних дел на разных должностях – от старшего преподавателя до декана факультета.

Временно исполнять обязанности главы Полтавской областной государственной администрации будет первый заместитель председателя Полтавской ОГА Дмитрий Лунин, родившийся в 1980 году в Харькове.

Напомним, правительство на заседании 25 ноября согласовало увольнение главы Закарпатской областной государственной администрации Алексея Петрова и руководителя Харьковской ОГА Алексея Кучера.

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