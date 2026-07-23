Михаил Федоров / © Владимир Зеленский

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Частые смены военных руководителей и реформ показывают, что президент Украины Владимир Зеленский умеет подстраиваться под обстоятельства, но такое постоянное изменение кадров во время войны создает риски для его власти.

Об этом сообщает издание The New York Times.

Журналисты отмечают, что недавний спор между уже бывшим министром обороны Михаилом Федоровым и бывшим главнокомандующим ВСУ Александром Сырским вылился в серию резонансных кадровых решений.

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Сообщается, что сначала глава государства уволил главу оборонного ведомства, но впоследствии отправил в отставку и главнокомандующего, назначив на его должность младшего по возрасту военного начальника, являющегося союзником эксчельника Минобороны.

Для соратников Владимира Зеленского его готовность реагировать на общественное мнение и корректировать решение является проявлением силы украинской демократии. В то же время аналитики указывают и на обратную сторону такой тактики.

«Хорошая новость состоит в том, что он исправляет курс. Плохая новость — то, как часто и откровенно он это делает. Он сгибается. У него есть определенные сомнения как личность. Он не уверен в себе», — отметила руководительница программы по вопросам Украины в Chatham House в Лондоне Арина Луцевич.

Эксперты издания предполагают, что одной из причин упущений во внутренней политике стала постоянная сосредоточенность украинского президента на международной арене и привлечении оборонной помощи от партнеров.

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Эксперты также размышляют, вернется ли Михаил Федоров в правительство. Политолог Владимир Фесенко убежден: если Федоров снова возглавит Министерство обороны, это полностью изменит политическую ситуацию в стране.

«Если Федоров вернется на должность министра обороны в нынешней ситуации, в Украине возникнет параллельный центр власти. Это будет началом политического конца Зеленского», — рассказал Владимир Фесенко в комментарии изданию.

По данным источников NYT, Владимир Зеленский не планирует возобновлять Федорова в должности главы оборонного ведомства и намерен выдвинуть другую кандидатуру во избежание политического раскола внутри властной команды.

Отставка Федорова — что известно

Напомним, Михаил Федоров, почти семь лет входивший в состав правительства и последние шесть месяцев возглавлявший Минобороны, 15 июля ушел в отставку. После увольнения он публично подверг острой критике Александра Сырского и подтвердил, что настаивал на отстранении Главнокомандующего от должности.

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Поэтому во многих городах Украины прошли митинги в поддержку Федорова.

Также мы писали, что Владимир Зеленский предлагал бывшему министру обороны Михаилу Федорову разные варианты работы во власти.

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