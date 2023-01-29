Возвращение от обороны к наступлению: в NYT объяснили, почему Путин назначил Герасимова вместо Суровикина

Однако в Москве все еще нет войск, боеприпасов или оборудования, необходимых для массового наступления, которое требует Путин.

Начальник Генштаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов снова взял на себя управление военными действиями России в Украине, убедив своего босса Путина, что его предшественник – Сергей Суровикин – был слишком пассивен на этом посту.

Об этом говорится в статье New York Times.

По мнению аналитиков, издание Путин назначил Герасимова командующим оккупационной группировкой войск РФ в Украине, чтобы решить проблемы российской армии. Однако именно стратегия генерала Герасимова привела к проблемам России. Москва все еще не имеет войск, боеприпасов или оборудования, необходимых для массового наступления, требуемого Путиным.

В Пентагоне выяснили, что количество российских генералов, освобожденных или снизившихся в течение 11 месяцев войны постоянно увеличивается. В настоящее время их девять.

"Это похоже на телевизионное реалити-шоу. Я считаю, что более показательно то, что россияне до сих пор не поняли, как они собираются руководить боем, и я считаю, что дисфункция среди российских командующих достаточно глубока", – заявил замминистра обороны США Колин Кол.

В издании отмечают, что с самого начала полномасштабного вторжения Путин достиг немногих своих целей. Российским войскам не удалось захватить столицу Киев; президент Владимир Зеленский до сих пор у власти; Украина имеет более тесные связи с Западом, чем когда-либо; и, несмотря на признаки некоторых трещин, позиция НАТО остаются единой. Даже более ограниченная цель России – захват всего Донбасса – остается недостижимой.

Почему назначили Герасимова

Путин обратился к Герасимову, чтобы уладить беспорядок.

Считалось, что в течение 10 лет Герасимов работал над модернизацией российских вооруженных сил как начальник генерального штаба вооруженных сил. В частности, он изучал опыт американцев в Афганистане, Ираке, Сирии, бывшей Югославии и Ливии.

Герасимов усилил тактику нерегулярных боевых действий, полагая, что копирует тактику американцев. В конце концов такая позиция помогла РФ захватить Крым и воевать на Донбассе до 2022 года. Но оказалась совершенно недееспособной, например, в боях под Киевом.

Полномасштабная война в Украине требовала иного маневра. Там генерал Герасимов был неэффективным.

Сам генерал Герасимов чуть не стал жертвой плохой планировки своих подчиненных, когда в конце апреля он едва избежал гибели во время украинского удара, посещая свои войска.

"Это связано с отсутствием серьезной подготовки и оперативного опыта в российском Министерстве обороны. Когда ты попадаешь в настоящую войну, как в Украине, сразу бросаются в глаза все их недостатки", — сказал Бен Ходжес, генерал-лейтенант в отставке и бывший главнокомандующий армии США в Европе

Почему сняли Суровикина

Результаты этих недостатков были продемонстрированы в ноябре прошлого года, когда генерал Суровикин объявил об отступлении России из Херсона, назвав это "трудным" решением.

Во время выступления Суровикина не было Путина. Отсутствие диктатора, по словам официальных лиц США и НАТО, отражало его желание дистанцироваться от ошеломительного военного поражения.

Но генерал Суровикин, по словам американских военнослужащих и чиновников администрации Байдена, укрепил шаткие позиции России в Украине, особенно на юге. Он настаивал на том, чтобы российские войска покинули Херсон, и совершил отступление, минимизировавшее потери россиян. Затем он сконцентрировал свои силы на том, что армия США называет "глубиной обороной".

Хотя его защитные шаги вызвали в Вашингтоне беспокойство по поводу того, что Россия сможет противостоять возобновленным украинским наступлениям, так называемые "военные корреспонденты" РФ отреагировали совсем иначе, раскритиковав российское военное командование за отступление из Херсона.

Официальные лица США и союзников считают, что Герасимов и министр обороны РФ Сергей Шойгу использовали скептицизм Путина по поводу оборонной позиции Суровикина.

По их информации, Герасимов и Шойгу предложили вернуться к "наступлению с потенциальной начальной целью взятия Краматорска на востоке".

Повышение генерала Герасимова также имело целью отвлечь критику со стороны "военных корреспондентов" и сдержать растущую власть Евгения Пригожина, главы группы наемников "Вагнер".

В издании считают, что Путин потребует от Герасимова вернуться к активным наступательным действиям, в результате чего последний окажется под большим давлением.

Напомним, что 11 января начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов был назначен командующим Объединенной группировкой оккупационных войск в Украине.

Сергей Суровикин, пробывший на этом посту всего три месяца, стал заместителем Герасимова.

Военный аналитик Алексей Гетьман объяснил, как Герасимов изменит тактику нанесения массированных ракетных ударов.

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