Возвращение работников аэропорта Кабула и приближения сильного шторма к США: пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Сотрудники аэропорта в афганском Кабуле, включая женщин, вернулись на свои рабочие места. Читать дальше ->
- Тропический шторм "Николас" набирает силу, приближаясь к американскому Техаса. Читать дальше ->
- В Великобритании в возрасте 12-15 лет будет возможность сделать прививку против COVID-19 в ближайшее время. Читать дальше ->
- Внезапное онемение и слабость в конечностях могут быть признаком высокого уровня холестерина в крови, накопление которого способствует развитию заболеваний сердца. Читать дальше ->
- Вблизи кладбища на дороге в волынском городке Нововолынск заметили следы после вероятного сатанинского ритуала. Читать дальше ->