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Возвращение работников аэропорта Кабула и приближения сильного шторма к США: пять новостей, которые вы могли проспать

Возвращение работников аэропорта Кабула и приближения сильного шторма к США: пять новостей, которые вы могли проспать

Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.

Пять новостей, которые вы могли проспать:

  • Сотрудники аэропорта в афганском Кабуле, включая женщин, вернулись на свои рабочие места. Читать дальше ->
  • Тропический шторм "Николас" набирает силу, приближаясь к американскому Техаса. Читать дальше ->
  • В Великобритании в возрасте 12-15 лет будет возможность сделать прививку против COVID-19 в ближайшее время. Читать дальше ->
  • Внезапное онемение и слабость в конечностях могут быть признаком высокого уровня холестерина в крови, накопление которого способствует развитию заболеваний сердца. Читать дальше ->
  • Вблизи кладбища на дороге в волынском городке Нововолынск заметили следы после вероятного сатанинского ритуала. Читать дальше ->

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