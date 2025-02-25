Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что предложение президента Владимира Зеленского вернуть Украине ядерное оружие в обмен на отказ от вступления в НАТО не было "серьезным".

Такое мнение он высказал в интервью Breitbart News во вторник, 25 февраля.

"Ну, я не думаю, что кто-то сочтет это серьезным предложением с их стороны, и я не думаю, что ядерное вооружение является решением проблемы", – заявил Рубио.

Госсекретарь США также подчеркнул, что не считает возврат ядерного оружия Украине "реалистичным требованием".

"Нам нужно меньше стран с ядерным оружием, а не больше. И я не думаю, что это решит их проблему, как они ее видят. Я думаю, у него [Зеленского – ред.] есть фундаментальная проблема, и это нормально: как положить конец существующему конфликту, который никуда не денется, чтобы он внезапно не привел к новой войне через один, два или три года? Это то, о чем придется говорить на любых переговорах. Но я не думаю, что ядерное оружие может быть ответом на этот главный вопрос", – сказал он.

Марко Рубио акцентировал, что он исключает ​​возможность возвращения ядерного оружия Украине и в будущем, после окончания войны. При этом госсекретарь США добавил, что "когда дело дойдет до россиян, это будет частью разговора с ними", чтобы оказать на них давление.

Напомним, заявление Зеленского о ядерном оружии для Украины "взорвало" Кремль. Захарова в очередной раз повторила пропагандистский тезис о "грязном ядерном оружии", необходимом Киеву для шантажа.

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