Возвращение украинских детей: Зеленский призвал усилить давление на Россию

Президент Украины Владимир Зеленский / © скриншот с видео

Похищение украинских детей Россией — это одно из самых страшных преступлений войны. Президент Владимир Зеленский сегодня отметил важность мировой реакции на это и призвал международное сообщество усилить давление на агрессора, чтобы вернуть всех похищенных маленьких украинцев домой.

Об этом он заявил во время заседания Международной коалиции по возвращению украинских детей во вторник, 23 сентября.

Почему ответственность за преступления против детей является приоритетом

Президент подчеркнул, что не случайно первым преступлением, за которое Путину выдвинул обвинение Международный уголовный суд (МУС), стало преступление против детей.

«Это честно и символично, что первое преступление, в котором Путину предъявлены обвинения, это его преступление против детей», — сказал Зеленский.

Он поблагодарил все страны, которые поддержали решение МУС относительно Путина и других лиц, причастных к похищению украинских детей, отметив, что «это имеет значение и это не должно быть прощено».

Возвращение детей: успехи и вызовы

Благодаря инициативе Bring Kids Back Ukraine и поддержке партнеров уже 1625 детей удалось вернуть в Украину. Каждое такое возвращение является настоящим успехом, ведь все спасенные дети нуждаются не только в реинтеграции, но и в защите от пережитой травмы.

Украина также запускает специальный механизм для сбора всех данных о детях, перемещенных в Россию и на оккупированные территории. Россия скрывает правду, поэтому эта работа чрезвычайно важна и включает:

финансирование поисковых операций;

сбор и верификацию информации;

работу над привлечением виновных к ответственности.

Усиление давления на РФ

Президент призвал международных партнеров постоянно усиливать санкционное давление на российских политиков, должностных лиц, судей, пропагандистов и всех привлеченных к похищению детей и к попыткам «перепрограммировать их сознание».

«Лагеря, где похищенных детей учат ненависти, какие институции к этому причастны, и даже структуры русской государственной церкви, которые используются, чтобы стереть идентичность украинских детей — все это известно», — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что каждый, кто не закрывает глаза на эти преступления и действует в ответ, защищает человечность. Президент пообещал, что все, кто в России причастен к похищению и издевательствам над детьми, будут под санкциями. Хотя санкционные пакеты никогда не являются легкими, добавление к ним лиц, виновных в преступлениях против детей, усиливает эту работу и придает ей моральную силу.

Он также упомянул о встрече в Турции, где российским представителям передали первоначальный список с именами 339 детей с четкими данными. Однако Россия до сих пор не предоставила реальную информацию об этих детях и отказывается сотрудничать с Украиной и международными организациями. Владимир Зеленский призвал участников коалиции поддержать инициативы по поиску, возвращению и реинтеграции украинских детей, а также усилить реальное давление на Россию.

«Мы должны превратить внимание в действие», — подытожил президент Украины.

Напомним, госсекретарь США Рубио объяснил, что Трамп не давит на Россию, чтобы не ослабить позиции США как посредника в мирных переговорах. Однако он не исключил введение более жестких санкций против РФ в будущем.