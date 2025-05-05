Возвращение украинцев домой: Зеленский сделал заявление

Владимир Зеленский / © Associated Press

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В Чехии откроют украинский хаб национального единства. Такие хабы будут открываться в странах, где большое присутствие украинских граждан.

Об этом сообщил на брифинге в Чехии президент Владимир Зеленский.

По его словам, эти хабы нужны, «чтобы не потерять связь с находящимися за рубежом украинцами».

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«Хабы национального единства открывались и будут открываться во многих странах, где есть большое присутствие украинских граждан. Мы открываем в Германии, Испании, Польше, Чехии. Мы обсуждаем вопрос открытия в Великобритании.

Важно подчеркнуть, что мы верим, что после окончания горячей стадии войны украинцам будет возможность вернуться в Украину. И вы знаете, что есть разные причины, почему ехали люди заграницу. Есть разделение семей, там, где абсолютно мужчины героические, остались защищать государство. Женщины с детьми уехали. Война — это трагедия, которая и разделяла семьи, и оставляла без домов, без жизни детей, без детства», — сказал президент.

Зеленский уточнил, что наша задача в этом хабе, чтобы была возможность предоставления юридических услуг, помогать украинцам найти свое место в Украине, вернуться, если они желают и имеют возможность.

«Много разных моментов, которыми нужно заниматься. Для этого и существуют, и открываются, и дальше будут открываться соответствующие площадки», — добавил он.

Отметим, что Чехия — страна с наибольшим количеством украинских беженцев на голову населения. В настоящее время в Чехии работают 160 тысяч украинцев. До марта 2026 года у украинских беженцев будет временная защита в рамках законодательства ЕС.