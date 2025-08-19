Возвращение военнопленных, гражданских и детей: в ОП рассказали подробности переговоров в Белом доме

Владимир Зеленский, Дональд Трамп и европейские лидеры / © t.me/ermaka2022

В Вашингтоне прошла встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом и европейскими союзниками.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак .

По его словам, разговор был «очень детальным и откровенным» как в двустороннем, так и в многостороннем формате. Зеленский назвал ее «лучшей встречей с президентом США», добавив, что впереди еще лучшие.

Президент Трамп во время переговоров подтвердил, что стремится к быстрому завершению войны и длительного мира, а также отметил необходимость надежных гарантий безопасности для Украины. "Наши команды готовы работать над этим уже с завтрашнего дня", - отметил Ермак.

Особое значение имела многосторонняя встреча с рекордным количеством европейских лидеров под крышей Белого дома. Среди обсуждаемых вопросов были укрепление обороноспособности Украины, будущие гарантии безопасности, восстановление государства после войны и перспектива вступления в ЕС.

Отдельно поднималась тема похищенных детей. Зеленский поблагодарил первую леди США Меланию Трамп за ее письмо руководству России. Ермак также рассказал историю маленькой Маргариты из Херсона, которую незаконно усыновил депутат госдумы РФ Сергей Миронов.

Кроме того, стороны говорили о возвращении военнопленных и гражданских. Украина настаивает на реализации формулы "всех на всех".

«Крайне важно полностью реализовать все, о чем договорились сегодня. От общих решительных шагов зависит не только долгожданный мир для украинцев, но и безопасность всей Европы», — подытожил Ермак.

Он поблагодарил Дональда Трампа за лидерство, а также европейских союзников — Эмманюэля Макрона, Александера Стуббу, Джорджи Мэлони, Кира Стармера, Фридриха Мерца, Урсули фон дер Ляен и Марка Рютта. Отдельную благодарность выразил американскому вице-президенту Джей Ди Венсу, госсекретарю Марко Рубио и другим представителям администрации США.

Напомним, что после встречи президента Украины Владимира Зеленского с американским коллегой Дональдом Трампом украинский лидер пообщался с журналистами на брифинге.

