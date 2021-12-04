"Впечатляет масштаб наглости и лжи": в МИД РФ отреагировали на данные западных СМИ о подготовке наступления на Украину

"Впечатляет масштаб наглости и лжи": в МИД РФ отреагировали на данные западных СМИ о подготовке наступления на Украину

По данным западных СМИ, для операции вторжения Россия планирует стянуть к границам около 175 тысяч военнослужащих.

Соединенные Штаты проводят "спецоперацию" по нагнетанию обстановки вокруг Украины с перекладыванием ответственности на Россию.

Об этом заявила представительница Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя опубликованную западными СМИ информацию о планах вторжения РФ, пишет Коммерсантъ.

"Российские вооруженные силы на российской территории – законное право суверенного государства. Исходя из действий НАТО в регионе, американская пресса должна быть озабочена агрессивными действиями не России, а США", — заявила она.

По словам Захаровой, основу этой "спецоперации" составляют провокационные действия вблизи российских границ, сопровождающиеся риторикой обвинений в адрес Москвы.

"В общем, ничего нового — классическая западная тактика. Поражает лишь масштаб наглости и лжи", — сказала представитель российского МИД.

Напомним:

Издание The Washington Post сообщило о том, что американская разведка обнаружила, что Кремль планирует наступление на Украину на нескольких фронтах. Уже в начале следующего года Россия может задействовать 175 тысяч военнослужащих. В документе, включающем спутниковые фотографии, видно, что российские войска сосредотачиваются в четырех местах. Согласно документу, в настоящее время развернуто 50 боевых тактических групп, а также вновь прибывшие на место дислокации танки и артиллерия.

Министр обороны назвал наиболее вероятное время начала эскалации со стороны России

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