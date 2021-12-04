"Впечатляет масштаб наглости и лжи": в МИД РФ отреагировали на данные западных СМИ о подготовке наступления на Украину

По данным западных СМИ, для операции вторжения Россия планирует стянуть к границам около 175 тысяч военнослужащих.
Соединенные Штаты проводят "спецоперацию" по нагнетанию обстановки вокруг Украины с перекладыванием ответственности на Россию.
Об этом заявила представительница Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя опубликованную западными СМИ информацию о планах вторжения РФ, пишет Коммерсантъ.
"Российские вооруженные силы на российской территории – законное право суверенного государства. Исходя из действий НАТО в регионе, американская пресса должна быть озабочена агрессивными действиями не России, а США", — заявила она.
По словам Захаровой, основу этой "спецоперации" составляют провокационные действия вблизи российских границ, сопровождающиеся риторикой обвинений в адрес Москвы.
"В общем, ничего нового — классическая западная тактика. Поражает лишь масштаб наглости и лжи", — сказала представитель российского МИД.
Напомним:
Издание The Washington Post сообщило о том, что американская разведка обнаружила, что Кремль планирует наступление на Украину на нескольких фронтах. Уже в начале следующего года Россия может задействовать 175 тысяч военнослужащих. В документе, включающем спутниковые фотографии, видно, что российские войска сосредотачиваются в четырех местах. Согласно документу, в настоящее время развернуто 50 боевых тактических групп, а также вновь прибывшие на место дислокации танки и артиллерия.