Впечатляющий прием изгоя: Рolitico о встрече Трампа и Путина
Украина и Европа затаили дыхание в начале саммита Трампа и Путина на Аляске.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп встретил российского диктатора Владимира Путина на Аляске красной дорожкой на взлетной полосе, военным пролетом, дружескими рукопожатиями и короткой поездкой на своем президентском лимузине.
Американское издание Рolitico пишет, что это был поразительный прием для Путина, который был глобальным изгоем с момента своего вторжения в Украину в 2022 году.
Объезжающий в лимузине Трампа образ улыбающегося Путина может вызвать опасения в Украине и Европе, где лидеры призвали Трампа придерживаться жесткой линии относительно российского диктатора, которого многие подозревают в том, что он стремится выиграть время, восстановив свои отношения с Трампом, но не желает прекратить войну.
Частная встреча без помощников на заднем сиденье лимузина прошла вскоре после того, как Белый дом объявил, что два лидера будут сидеть не сами, а с несколькими своими главными помощниками.
Журналисты отметили, что на фоне сцены, где Трамп может провести совместную пресс-конференцию с Путиным после их встреч, висит надпись «Стремясь к миру». Это очевидно свидетельствует о том, что президент США стремится представить встречу как успешную.
Напомним, что на Аляске начались переговоры между президентом США Дональдом Трампом и диктатором Путиным.