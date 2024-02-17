"Впереди всего две опции": Зеленский о судьбе диктатора Путина

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что российский диктатор Путин – головорез, удерживающий власть через коррупцию и насилие. У него есть всего две опции.

Об этом президент сказал на Мюнхенской конференции по безопасности 17 февраля.

"Было бы абсурдно относиться к Путину как к легитимному президенту… Прибытие на его так называемую инаугурацию было бы презрением к институту власти. Ордер на арест Путина (ордер, изданный Международным уголовным судом – ред.) четко демонстрирует, где должна закончиться карьера Путина: у него только две опции впереди – оказаться на скамье подсудимых в Гааге, или быть убитым одним из своих приспешников, которые сейчас убивают для него", — отметил Зеленский.

Напомним, Зеленский назвал важное условие для возвращения беженцев в Украину.

Читайте также: