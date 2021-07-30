"Впервые о ней говорю, хотя с женщинами не воюю": Лукашенко назвал Тихановскую дурой и мерзавкой

Самопровозглашенный белорусский лидер рассказал свою историю взаимоотношений с оппозиционером.

Александр Лукашенко заявил, что якобы спас лидера оппозиции Светлану Тихановскую и дал ей 15 тысяч долларов, чтобы она уехала из Беларуси к детям.

"Она говорит, это я сегодня прочитал в докладе, что ее заставили уехать из Беларуси и угрожали, что там чуть ли не детей схватят. Это после того, как их хотели сжечь в доме. Это все было подстроено, когда они собрали весь этот Координационный совет и пошли в отдельный дом. И эта дура туда поперлась ", — говорит Лукашенко на видео, которое в пятницу, 30 июля, опубликовал Telegram канал Nexta Live.

По его словам, в тот день, Тихановская якобы пришла к нему и попросила денег, чтобы уехать из Беларуси.

"Мы сделали, все что просила. Ну, езжай к детям, я понимаю. Я вообще против женщин не воюю. Не успели выехать, как она звонит — говорит, что у нее нет денег. Я говорю: "Возьми, попроси у государственной компании ". Сколько хочет? 15 тысяч долларов. Дали 15 тысяч долларов, это все-таки дети. Вот что было. И она сегодня говорит о том, что ей угрожали, что детей от нее забирали, мерзавка! Впервые о ней говорю, хотя с женщинами не воюю ", — утверждает Лукашенко.

Напомним:

Акции протеста в Беларуси начались после выборов президента , которые состоялись 9 августа 2020 года. Белорусы вышли на акции протеста во многих городах страны. Силовики жестоко разгоняли людей, применяли силу, массово арестовывали.

, которые состоялись 9 августа 2020 года. Белорусы вышли на акции протеста во многих городах страны. Силовики жестоко разгоняли людей, применяли силу, массово арестовывали. Сейчас Светлана Тихановская находится в Литве. Она вынужденно выехала из Беларуси летом 2020 года. По возвращении в страну Тихановская рискует понести политические преследования.

По возвращении в страну рискует понести политические преследования. Оппозиционный лидер до сих пор находится в межгосударственном розыске.

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