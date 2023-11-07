Впервые после покушения РосЗМП показали Царева: фото

Олег Царев выглядит болезненным и говорит, что его впервые выпустили из стен больницы, а также дали доступ к интернету.

Бывшего нардепа и предателя Украины Олега Царева впервые показали после покушения.

Краткое интервью с коллаборантом вышло на одном из российских пропагандистских каналов.

Царев выглядит болезненным и заявляет, что его впервые выпустили из стен больницы, а также дали доступ к интернету.

Царев говорит, что его впервые выпустили из стен больницы / Скриншот с видео

Напомним, во временно оккупированном Крыму совершено нападение на бывшего нардепа и предателя Украины Олега Царева. Событие произошло в ночь на 27 октября в Ялте на территории санатория имени Кирова. По одной из версий, Царева якобы обнаружили с ножевыми ранениями, по другой версии – с огнестрельными. Позже российские силовики отчитались о задержании "подозреваемого" в покушении — 46-летнего жителя Ялты. ФСБ утверждает, что его якобы завербовала СБУ, украинская сторона обвинения не комментирует.

Отметим, 6 марта 2023 Олега Царева приговорили к 12 годам лишения свободы заочно. Его признали виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

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