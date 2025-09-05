Впервые с 2022 года более 500 тысяч жителей Николаева снова получат пресную воду в кранах, – вице-премьер Кулеба.

Реклама

Об этом в Facebook заявил Алексей Кулеба, вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины.

«Николаевский водопровод стал одним из самых крупных инфраструктурных проектов государства. Мы построили его менее чем за год… Стоимость объекта составила 6,3 млрд грн вместо первоначально предусмотренных 8,7 млрд. Именно роль Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины как центра экспертизы стала здесь ключевой», – сообщил вице-премьер.

Уже начался финальный этап выхода водопровода в полный режим. В течение месяца продолжалась тестовая прокачка воды. В конце августа более 5000 кубов воды дошли сетями в Николаев. Воду уже полноценно начали подавать в системы и резервуары водоканала. Следующий шаг – постепенная замена соленой воды в кранах пресной. Этот процесс продлится около двух недель.

Реклама

Алексей Кулеба отметил, что вся система спроектирована с учетом безопасности: кабели под землей, насосные станции частично углублены, для персонала возводятся укрытия – процесс на завершающем этапе. Имеются резервные линии, генераторы, системы защиты от атак.

«Кроме 120 тысяч кубометров воды в сутки для населения заложено еще 50 тысяч для орошения сельскохозяйственных угодий. Для Николаева это возвращение базового ресурса, без которого город жил более трех лет», – сообщил чиновник.

Сэкономленные на проекте 2,4 млрд грн будут направлены на строительство новых водопроводов в общинах Днепропетровской, Одесской, Полтавской и Винницкой областей: еще 130 тысяч человек смогут получать постоянное водоснабжение.

Правительство уже утвердило перечень объектов нового строительства, реконструкции, капремонта систем и переоснащения сооружений и сетей водоснабжения.