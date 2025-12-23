Впервые с "полномасштабки" в Украине возобновили работу госреестра избирателей

Выборы становятся ближе? ЦИК возвращает доступ к данным избирателей / © УНИАН

Сегодня, впервые за время полномасштабного вторжения, Центральная избирательная комиссия возобновила работу «Государственного реестра избирателей».

Об этом сообщил глава провластной фракции «Слуга Народа» в Верховной Раде Давид Арахамия.

«Это фактически открывает путь к возобновлению взаимодействия ЦИК с гражданами, органами власти в части работы с реестром и как следствие — его актуализации», — отметил Арахамия.

Он пояснил, что обновление реестра избирателей — одно из базовых условий проведения любых выборов. В частности, война сильно повлияла на демографические показатели, и это должно быть отражено в реестре избирателей. Поэтому работы в этом направлении много, добавил глава «Слуги народа».

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что поддерживает голосование через «Дію» на выборах.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что нужно провести президентские выборы в Украине, потому что, мол, их «давно не было». Впоследствии он повторил свое заявление и добавил, что вопрос выборов вроде бы один из самых обсуждаемых среди граждан Украины.