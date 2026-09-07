"Впервые соглашаюсь с Путиным": Кубилюс назвал настоящую первопричину войны

Путин / © Associated Press

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Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс резко отреагировал на очередные заявления российского диктатора Владимира Путина о необходимости "устранить первопричины" войны против Украины.

Об этом Кубилюс написал в соцсети X.

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"Это впервые, когда я соглашаюсь с Путиным: настоящие "первопричины войны" должны быть устранены", - заявил еврокомиссар.

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В то же время Кубилюс объяснил, что под "первопричинами" подразумевается совсем не то, о чем постоянно говорит Кремль.

По его словам, настоящей причиной войны является сам Владимир Путин, его решение оккупировать Крым в 2014 году и начать полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году.

Заявление Кубилюса прозвучало после переговоров Путина в Москве со спецпосланником президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером . После встречи российский диктатор снова повторил тезис Кремля о необходимости устранения так называемых "первопричин" войны.

Москва регулярно использует эту формулировку для обоснования своих требований к Украине. В то же время Россия в 2014 году оккупировала Крым и начала агрессию на Донбассе, а 24 февраля 2022 года совершила полномасштабное вторжение.

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