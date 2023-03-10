Впервые в истории: Си Цзиньпин в третий раз переизбрался на пост главы Китая.

Си Цзиньпин снова стал главой современного Китая, который дольше всего управляет государством.

Об этом пишет The Guardian.

Си Цзиньпин стал самым влиятельным лидером Китая в несколько поколений.

Депутаты Всекитайского собрания народных представителей единогласно переизбрали Си Цзиньпина на должность главы КНР на третий пятилетний срок. Выборы главы государства прошли на пленарном заседании путем тайного голосования.

Назначение парламентом Китая состоялось после того, как в октябре он получил еще пять лет в должности главы Коммунистической партии Китая (КПК) и в должности главы Центрального военного совета Китая, осуществляющего руководство и единое командование всеми вооруженными силами страны. Это еще два более важных руководящих поста в китайской политике.

В то же время, недавно 69-летний Си Цзиньпин столкнулся с проблемами, включая массовые протесты против его политики нулевой борьбы с COVID-19, в результате которой умерло бесчисленное количество людей.

Напомним, что Си Цзиньпин впервые был избран главой Китая в марте 2013 года, а в марте 2018 был переизбран на второй пятилетний срок.

Напомним, что ранее Си Цзиньпин призвал военных быть готовыми "побеждать в войнах". Одетый в военный костюм цвета хаки Си Цзиньпин напомнил военным, что ими руководит партия.

Ранее он назвал "основную позицию Китая" в отношении войны России в Украине. Мол, агрессор Россия и Украина должны "прекратить политизацию и инструментализацию мировой экономики", а также "действительно делать вещи, которые помогут прекратить огонь и войну и разрешить кризис мирным путем".

Читайте также:

Вызов для Си Цзиньпина - Китай охватили протесты