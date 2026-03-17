Флаги Украины и ЕС / © Associated Press

Украина получила полный пакет условий для вступления в Евросоюз. В Брюсселе украинской делегации передали требования по финальным трем переговорным кластерам.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

«Сегодня украинская делегация в Брюсселе получила от Европейского Союза условия для вступления по финальным трем переговорным кластерам», — говорится в заявлении главы правительства.

Речь идет о кластерах:

3 «Конкурентоспособность и инклюзивное развитие»,

4 «Зеленая повестка дня и устойчивое соединение»,

5 «Ресурсы, сельское хозяйство и политика сплоченности».

«Отныне у Украины есть полный пакет условий, выполнение которых необходимо для вступления в ЕС — впервые в истории», — отметила Свириденко.

Ранее, в декабре, украинская сторона уже получила соответствующие бенчмарки по другим трем кластерам: 1 «Основы процесса вступления в ЕС», 2 «Внутренний рынок» и 6 «Внешние отношения».

«Мы уверенно движемся определенным евроинтеграционным путем. Следующие шаги — успешное закрытие кластеров и подписание договора о вступлении, что станет финальным шагом к полноправному членству Украины в ЕС», — пояснила премьер.

Она заверила, что правительство и дальше будет работать над выполнением условий вступления: внедрять необходимые реформы, реализовывать соответствующие меры и отчитываться перед ЕС.

Вступление Украины в ЕС — когда это возможно

Напомним, в начале марта послы ЕС в Брюсселе отклонили предложение Еврокомиссии по «обратному расширению» для Украины, которое предусматривало предоставление членства с последующим постепенным получением привилегий. По данным Politico, ключевые столицы назвали этот вариант нежизнеспособным и дающим напрасные надежды, настаивая на соблюдении стандартных процедур и системы, основанной на заслугах. Это стало очередным ударом для Киева на фоне задержек финансовой помощи из-за позиции Венгрии.

Некоторые страны ЕС предлагают Украине ждать вступления 10 — 20 лет для проверки реформ, однако Киев считает это неприемлемым. Вице-премьер Тарас Качка заявил, что Украина способна двигаться быстрее и планирует подписать договор о вступлении уже в 2027 году через специальные механизмы контроля и переходные периоды.