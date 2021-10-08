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Впервые в новейшей истории Украины: Зеленский помиловал 31 военного

Впервые в новейшей истории Украины: Зеленский помиловал 31 военного

petition.president.gov.ua

Во время помилования учитывали заслуги военных перед государством, были отобраны только те лица, которые не совершали тяжких преступлений.

По инициативе Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины Комиссия при президенте Украины по вопросам помилования рекомендовала Владимиру Зеленскому освободить или частично уменьшить срок наказания для 31 осужденного военного.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Принимая во внимание степень тяжести совершенных преступлений, срок фактического отбытия наказания, личность осужденных, их семейное положение, поведение до совершения преступления и после осуждения, возмещение причиненных убытков и устранение причиненного вреда, мнение органов и учреждений исполнения наказаний о целесообразности помилования и других обстоятельств, согласно с пунктом 27 статьи 106 Конституции Украины Зеленский поддержал предложение комиссии и подписал указ о помиловании этих осужденных", — говорится в сообщении.

В документе говорится, что подобное помилование сделано впервые в новейшей истории Украины.

Председатель Комиссии по вопросам помилования Андрей Гота добавил, что с освобожденными от наказания военными общаться психолог. Сейчас в работе — рассмотрение прошений о помиловании в отношении осужденных несовершеннолетних.

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