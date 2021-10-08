Впервые в новейшей истории Украины: Зеленский помиловал 31 военного

Во время помилования учитывали заслуги военных перед государством, были отобраны только те лица, которые не совершали тяжких преступлений.

По инициативе Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины Комиссия при президенте Украины по вопросам помилования рекомендовала Владимиру Зеленскому освободить или частично уменьшить срок наказания для 31 осужденного военного.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Принимая во внимание степень тяжести совершенных преступлений, срок фактического отбытия наказания, личность осужденных, их семейное положение, поведение до совершения преступления и после осуждения, возмещение причиненных убытков и устранение причиненного вреда, мнение органов и учреждений исполнения наказаний о целесообразности помилования и других обстоятельств, согласно с пунктом 27 статьи 106 Конституции Украины Зеленский поддержал предложение комиссии и подписал указ о помиловании этих осужденных", — говорится в сообщении.

В документе говорится, что подобное помилование сделано впервые в новейшей истории Украины.

Председатель Комиссии по вопросам помилования Андрей Гота добавил, что с освобожденными от наказания военными общаться психолог. Сейчас в работе — рассмотрение прошений о помиловании в отношении осужденных несовершеннолетних.

Напомним:

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