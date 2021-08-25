Впервые за 15 лет: в Германии социал-демократы обогнали партию Меркель - соцопрос

Впервые за 15 лет: в Германии социал-демократы обогнали партию Меркель - соцопрос

За партию Меркель сейчас готовы голосовать 22%.

Социал-демократическая партия Германии впервые за последние 15 лет обогнала по уровню поддержки избирателей Христианско-демократический союз канцлера Ангелы Меркель.

Об этом информируют результаты опроса исследовательского института Forsa, — пишет "Интерфакс".

По данным опроса, за партию Меркель сейчас готовы голосовать 22%, а за социал-демократов - 23%. На третьем месте по уровню поддержки сейчас "Зеленые" с 18% голосов, за ними следует "Свободная демократическая партия Германии" с 12%, правая "Альтернатива для Германии" с 10% и "Левые" с 6%.

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Опрос проведен с 17 по 23 августа по заказу медиагруппы RTL, в исследовании приняли участие 2 тыс. 504 человека, погрешность составляет 2,5%.

Напомним, в январе в Германии избрали нового лидера крупнейшей немецкой партии ХДС, которую долгое время возглавляла Ангела Меркель. Ее преемник потенциально может стать канцлером. Выборы в стране пройдут 25 сентября, после чего правительство возглавит новый канцлер. Меркель, которая занимает этот пост в течение 16 лет, заявила, что уходит из должности, и из политики. И не передумала.

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