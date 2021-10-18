Впервые за 23 года МИД Украины возобновило контакты с ЮАР: о чем договорились

Руководительница МИД Южно-Африканской республики принял приглашение Кулебы посетить в следующем году Украину.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба телефону провел переговоры со своей коллегой из ЮАР Наледи Пандор.
Об этом сообщает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что это первый контакт глав МИД Украины и ЮАР с 1998 года.
Министры договорились:
- восстановить полноценный двусторонний диалог,
- провести политические консультации между ведомствами,
- развивать торговлю и научно-техническом сотрудничество.
Кулеба предложил ЮАР направить в Украину торговую миссию.
"Восстанавливая диалог с ЮАР после 23 лет перерыва, мы создаем дополнительные возможности для наших компаний, в частности в области сельского хозяйства и продовольственной безопасности, энергетики, судостроения, туризма", — подчеркнул он.
Министр напомнил, что Стратегия внешнеполитической деятельности Украины обращает особое внимание развитию отношений со странами Африканского континента.
Наледи Пандор в свою очередь приняла приглашение посетить в следующем году Украину.
По данным отечественного Госкомстата, общий объем торговли товарами и услугами между Украиной и ЮАР в 2020 году составил $ 122,7 млн. В первой половине 2021 он составлял $65 млн.
Ранее Дмитрий Кулеба отреагировал на заявления Кремля о вступлении Украины в НАТО.