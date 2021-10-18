Впервые за 23 года МИД Украины возобновило контакты с ЮАР: о чем договорились

Впервые за 23 года МИД Украины возобновило контакты с ЮАР: о чем договорились

Руководительница МИД Южно-Африканской республики принял приглашение Кулебы посетить в следующем году Украину.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба телефону провел переговоры со своей коллегой из ЮАР Наледи Пандор.

Об этом сообщает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что это первый контакт глав МИД Украины и ЮАР с 1998 года.

Министры договорились:

восстановить полноценный двусторонний диалог,

провести политические консультации между ведомствами,

развивать торговлю и научно-техническом сотрудничество.

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Кулеба предложил ЮАР направить в Украину торговую миссию.

"Восстанавливая диалог с ЮАР после 23 лет перерыва, мы создаем дополнительные возможности для наших компаний, в частности в области сельского хозяйства и продовольственной безопасности, энергетики, судостроения, туризма", — подчеркнул он.

Министр напомнил, что Стратегия внешнеполитической деятельности Украины обращает особое внимание развитию отношений со странами Африканского континента.

Наледи Пандор в свою очередь приняла приглашение посетить в следующем году Украину.

По данным отечественного Госкомстата, общий объем торговли товарами и услугами между Украиной и ЮАР в 2020 году составил $ 122,7 млн. В первой половине 2021 он составлял $65 млн.

Ранее Дмитрий Кулеба отреагировал на заявления Кремля о вступлении Украины в НАТО.

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