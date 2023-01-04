Впервые за сто лет: республиканцы в Палате представителей трижды провалили попытки избрать спикера

Республиканское большинство в Палате представителей Конгресса США трижды хотело избрать нового спикера, но все попытки оказались тщетными.

Лидер республиканцев Кевин Маккарти, которого называют основным кандидатом на этот пост в Палате представителей, не смог набрать минимально необходимое количество голосов, — пишет Укринформ.

Для избрания спикера нижней палаты требуется поддержка из всех 435 законодателей, то есть 218 голосов. Глава Палаты представителей избирается от политической силы большинства. Сейчас это – Республиканская партия. Но республиканцы имеют лишь небольшое преимущество над демократами, поэтому каждый голос внутри партии важен для избрания спикера.

Маккарти набрал всего 202 голоса, 20 республиканцев проголосовали против. Остальные поддержали другого кандидата – Джима Джордана.

Представители меньшинства предложили на эту должность Хакима Джеффриса, поддержанного 212 однопартийцами.

В результате после трех неудачных попыток нижняя палата Конгресса взяла перерыв.

Палата представителей Конгресса США, состоящая из 435 членов, существует с 1913 года. За все это время похожая ситуация, когда большинство не смогли утвердить спикера за один день, сложилась только раз, в 1923 году. Тогда большинство тоже досталось Республиканской партии.

Напомним, что ранее Палата представителей США приняла резолюцию в поддержку Украины и требует выведения всех российских сил.

К тому же Палата представителей США поддержала оборонный бюджет с $800 млн для Украины.

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