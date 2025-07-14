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Впервые запускаем компенсации за жилье на временно оккупированных территориях – Кулеба
Банк развития Совета Европы присоединится к запуску механизма компенсаций людям на временно оккупированных территориях. В рамках договоренностей будет выделено 80 млн евро для первого этапа выплаты компенсаций через программу есть Восстановление.
Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба во время Международной конференции по восстановлению URCC2025.
Кулеба отметил, что это решение касается граждан, не имеющих доступа к своему имуществу, но сохраняющих право на него.
"Компенсацию можно будет использовать для покупки жилья, в частности по ипотечной программе, если у человека нет другого жилья на подконтрольной территории. На первом этапе инициатива будет охватывать участников боевых действий, лиц с инвалидностью в результате войны, семьи погибших Защитников и Защитниц Украины. Мы впервые запускаем инструмент, который получает поддержку",- указал Кулеба.
По его словам, также подписано с Банком развития Совета Европы новое соглашение на 100 миллионов евро на компенсации за уничтоженное жилье в рамках программы есть Восстановление.
"По сертификату человек может приобрести квартиру, частный дом или инвестировать в строительство нового жилья - вместо разрушенного в результате российской агрессии. Это позволит оказать поддержку около 3000 семей, то есть около 7000 человек", - добавил Кулеба.
Также Минразвития запускает отдельную программу льготной ипотеки для ветеранов и их семей с ожидаемым объемом 60 млн евро.