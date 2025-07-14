Впервые запускаем компенсации за жилье на временно оккупированных территориях – Кулеба

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Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба во время Международной конференции по восстановлению URCC2025.

Кулеба отметил, что это решение касается граждан, не имеющих доступа к своему имуществу, но сохраняющих право на него.

"Компенсацию можно будет использовать для покупки жилья, в частности по ипотечной программе, если у человека нет другого жилья на подконтрольной территории. На первом этапе инициатива будет охватывать участников боевых действий, лиц с инвалидностью в результате войны, семьи погибших Защитников и Защитниц Украины. Мы впервые запускаем инструмент, который получает поддержку",- указал Кулеба.

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По его словам, также подписано с Банком развития Совета Европы новое соглашение на 100 миллионов евро на компенсации за уничтоженное жилье в рамках программы есть Восстановление.

"По сертификату человек может приобрести квартиру, частный дом или инвестировать в строительство нового жилья - вместо разрушенного в результате российской агрессии. Это позволит оказать поддержку около 3000 семей, то есть около 7000 человек", - добавил Кулеба.

Также Минразвития запускает отдельную программу льготной ипотеки для ветеранов и их семей с ожидаемым объемом 60 млн евро.