Путин может напасть на Эстонию

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Есть вполне реальный риск, что диктатор Путин нападет на одну из Балтийских стран. Скорее всего, это будет Эстония.

Такое мнение высказал американский дипломат, бывший посол США в Украине Стивен Пайфер, передает «Эспрессо».

По словам американского дипломата, страны НАТО в Балтийском регионе и Северной Европе серьезно озабочены возможностью военной угрозы со стороны России. Другие члены Альянса, в частности Великобритания, Германия и Франция, также начали усиливать свои армии, поскольку все больше опасаются, что Россия может не остановиться на Украине, а амбиции Путина будут продолжены.

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По его словам, когда обсуждают дальнейшие планы Кремля, большинство западных экспертов отмечают, что Путин никогда не отважится напасть на такую страну, как Эстония. Они считают, что это было бы нелогично. Однако Пайфер напомнил, что эти же эксперты тоже говорили об Украине.

«В 2018 или 2019 году эти же эксперты отрицали возможность того, что Путин начнет полномасштабное вторжение в Украину. Они считали это невероятным, почти немыслимым. Но это произошло в 2022 году. Следовательно, существует вполне реальный риск для НАТО, США и в целом для Запада. И этот риск состоит в том, чтобы снова недооценить масштабы и решительность путинских амбиций. По моему мнению, именно поэтому чрезвычайно важно, чтобы Запад принял реальные, системные меры для обеспечения своей безопасности», — подчеркнул дипломат.

Именно поэтому Пайфер призывает Запад продолжить помощь Украине, ведь оборона Украины «в то же время и оборона Запада».

Напомним, что Кремль назвал Эстонию «непосредственной угрозой» для России.

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