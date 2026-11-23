Флаг Эстонии / © Unsplash

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Удар Украины по российскому сухогрузу в Финском заливе является результатом самообороны от российской агрессии.

Об этом заявил министр иностранных дел страны Маргус Тсахкна, сообщает ERR.

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По словам главы эстонского МИД, событие не представляло непосредственной угрозы для Эстонии и не повлекло роста военной опасности со стороны России. Он заверил, что поддерживает постоянную связь с финскими коллегами и союзниками.

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Тсахкна сообщил, что по просьбе Финляндии к месту инцидента отправили корабль ВМС Эстонии «Генерал Курвитс». Судно было привлечено к ликвидации пожара.

«По просьбе Финляндии в район происшествия был направлен корабль ВМС Эстонии „Генерал Курвитс“. Корабль задействован в тушении пожара», — рассказал министр.

Также дипломат провел разговор с главой МИД Финляндии Элиной Валтонен. По его словам, Эстония координирует свои действия с северными союзниками и реагирует на развитие ситуации.

Тсахкна отметил, что европейские государства все ощутимее сталкиваются с последствиями войны России против Украины. Инцидент в Финском заливе он назвал очередным побочным эффектом российской захватнической войны и украинской самообороны.

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«Украина имеет право защищаться», — подчеркнул глава эстонского МИД.

Свою позицию высказал и премьер-министр Эстонии Кристен Михал. Он сообщил, что обсудил инцидент в Финском заливе с финским коллегой Петтери Орпо.

Михал подчеркнул, что Эстония не разрешала использовать ни свое воздушное пространство, ни морские воды для атак по России. В то же время, он связал событие с российской агрессией и подтвердил право Украины на самооборону.

«В сложившейся ситуации важно четко напомнить факты. Эстония не давала разрешения на использование своего воздушного пространства или морской акватории для нанесения ударов по России. Эти события — следствие агрессивной войны России против Украины. Украина имеет полное право защищаться от агрессора».

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По словам эстонского премьера, его финский коллега также отметил право Украины защищаться от агрессора.

Ранее сообщалось, что Литва отрицала причастность к возможной атаке беспилотников на Калининградскую область РФ после заявлений российских властей о якобы приближающемся с литовской стороны подозрительном объекте.

Мы ранее информировали, что в Калининградской области РФ объявили воздушную тревогу из-за угрозы атаки беспилотников.

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