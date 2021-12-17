ВР проведет внеочередное заседание по отсрочке кассовых аппаратов, — Тарас Батенко

Заседание по отсрочке РРО на 1 год состоится сразу после завершения очередного пленарного заседания.

Верховная Рада проведет внеочередное заседание и рассмотрит вопрос отсрочки сроков введения кассовых аппаратов по инициативе депутатской группы "Партия "За майбутнє", призвавшей к этому позавчера с парламентской трибуны.

Об этом заявил сопредседатель группы, народный депутат Тарас Батенко.

"Благодарю депутатов из других фракций, которые поддержали нашу инициативу. Призываем на внеочередном заседании проголосовать за законопроект №6376 по отсрочке введения кассовых аппаратов до 2023 года. Это позволит спасти более миллиона предпринимателей и их семьи от потери работы и средств для жизни. Именно поэтому наша политическая сила инициировала рассмотрение вопроса об отсрочке сроков введения кассовых аппаратов. Мы призвали коллег с трибуны, благодарный, что прислушались и нам удалось собраться. Призываю все фракции и депутатские группы в последний пленарный день работы Верховной Рады поддержать эту инициативу в пользу граждан Украины", — заявил Тарас Батенко.

Заседание по отсрочке РРО на 1 год состоится сразу после завершения очередного пленарного заседания.

Напомним: проект закона №6376 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (об отсрочке сроков расширенного применения регистраторов расчетных операций плательщиками единого налога) внесли в парламент 2 декабря по инициативе депутатской группы "Партия "За будущее" и представителей других фракций.