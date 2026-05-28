ВР ратифицировала соглашение с ЕС о кредите на 90 млрд евро

Сегодня, 28 мая, Верховная Рада ратифицировала кредитное соглашение с Европейским Союзом о предоставлении Украине финансовой помощи на сумму 90 миллиардов евро.

Принятый документ позволит Украине в 2026-2027 годах привлечь от Европейского Союза до 90 млрд евро финансового ресурса для поддержки государственного бюджета и укрепления оборонного потенциала.

Общий объем поддержки на 2026 год определен в размере до 45 млрд евро, он распределяется на два ключевых компонента:

оборонная часть (до 28,3 млрд евро) — направляется на закупку вооружения и усиление оборонно-промышленного потенциала

бюджетная часть (16,7 млрд евро) — направляется на обеспечение макрофинансовой стабильности и покрытие дефицита государственного бюджета

Что предшествовало

Украина и Европейский союз окончательно согласовали текст соглашения по кредитованию на 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы.

Кредит на 90 млрд евро был одобрен Евросоветом в декабре прошлого года. Эти средства критически важны для обеспечения первоочередных потребностей Украины на 2026-2027 годы.

По словам президента Владимира Зеленского, Украина рассчитывает получать финансирование в течение 2026-2027 годов, а первый платеж ожидается уже в мае-июне. Эти деньги пойдут на покупку и производство оружия, выплату соцпомощи и подготовку энергетики к зиме.

