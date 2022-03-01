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Врач от Бога: российские террористы расстреляли медика из детского кардиоцентра

Врач от Бога: российские террористы расстреляли медика из детского кардиоцентра

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Врач от Бога: российские террористы расстреляли медика из детского кардиоцентра

Виктор Ляшко/Facebook

Автомобиль медика расстреляли оккупанты, когда она везла раненого племянника в больницу.

Российские террористы 1 марта забрали жизнь медика, врача-анастезиолога Научно-практического медицинского центра детской кардиологии и кардиохирургии Марины Калабиной.

Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко.

"Ее авто расстреляли, когда она везла раненого племянника в больницу из села Кухари на Киевщине. Это изверги, террористы, и это точно не должно остаться безнаказанным", — написал Ляшко.

Глава Минздрава отметил, что еще утром обращался к российским медикам с призывом осудить действия тирана, выйти на площади с требованием остановить войну и встать на защиту коллег, украинских медиков. Но вечером от пуль оккупантов погибла очередная украинка-медик.

"Вечером — очередная смерть врача, и мои слова: идите вы на х *й оккупанты вместе со своим кораблем! Мы вам этого не простим", — эмоционально выразился Ляшко.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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