Врач от Бога: российские террористы расстреляли медика из детского кардиоцентра

Автомобиль медика расстреляли оккупанты, когда она везла раненого племянника в больницу.

Российские террористы 1 марта забрали жизнь медика, врача-анастезиолога Научно-практического медицинского центра детской кардиологии и кардиохирургии Марины Калабиной.

Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко.

"Ее авто расстреляли, когда она везла раненого племянника в больницу из села Кухари на Киевщине. Это изверги, террористы, и это точно не должно остаться безнаказанным", — написал Ляшко.

Глава Минздрава отметил, что еще утром обращался к российским медикам с призывом осудить действия тирана, выйти на площади с требованием остановить войну и встать на защиту коллег, украинских медиков. Но вечером от пуль оккупантов погибла очередная украинка-медик.

"Вечером — очередная смерть врача, и мои слова: идите вы на х *й оккупанты вместе со своим кораблем! Мы вам этого не простим", — эмоционально выразился Ляшко.