Врач Саакашвили не исключила его присутствие на судебном процессе: подробности

Врач Саакашвили не исключила его присутствие на судебном процессе: подробности

Меню для экс-президента составлено при согласовании с эндокринологом.

Лечащий врач находящегося в заключении экс-президента Грузии Михеила Саакашвили Нино Гогоришвили заявляет, что состояние здоровья его пациента удовлетворительное и он готовится к судебному процессу.

Об этом пишет "Интерфакс".

"На сегодняшний день состояние пациента удовлетворительное. Отмечается небольшая слабость. Лабораторные анализы в рамках нормы. Рацион питания расширен", - сказала она в военном госпитале в Гори, куда ранее Саакашвили был доставлен из тюремной больницы после почти 50-дневной голодовки.

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По ее словам, меню для экс-президента составлено при согласовании с эндокринологом.

Гогоришвили отметила, что Саакашвили "готовится к суду".

При этом, отвечая на вопрос о том, будет ли готов Саакашвили присутствовать на суде 29 ноября, она сказала: "Думаю, будет".

Ранее специальная пенитенциарная служба Грузии несколько раз отказывалась доставлять Саакашвили в суд. В Минюсте Грузии объясняли это соображениями безопасности и состоянием здоровья экс-президента, который тогда находился в тюремной больнице и держал голодовку. Минюст и прокуроры предлагали стороне защиты Саакашвили, чтобы он принял участие в процессах дистанционно или чтобы заседания суда проходили в пенитенциарном учреждении. Это вызвало протест адвокатов, которые требовали позволить экс-президенту присутствовать в суде. После перевода Саакашвили в военный госпиталь в Гори министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что прекращение Саакашвили голодовки может стать основанием для его присутствия на судебных процессах.

Между тем, оппозиционная партия "Единое национальное движение" призвала своих сторонников собраться 29 ноября перед зданием Тбилисского городского суда, где должен состояться процесс Саакашвили.

Следует заметить, что состояние Саакашвили ухудшилось из-за голодовок. Он 50 дней отказывался от еды после задержания в Тбилиси. По заключению врачей тюремной больницы, где он первоначально находился, у политика была высокая вероятность развития эпилепсии или комы, которая может закончиться летальным исходом.

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