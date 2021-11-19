Врач Саакашвили оценил состояние здоровья политика как тяжелое: детали

Врач считает, что госпитализация экс-президента в госпиталь в Гори нецелесообразна.

Личный врач экс-президента Грузии Михеила Саакашвили Николоз Кипшидзе заявил журналистам, что состояние здоровья политика оценивается как тяжелое.

Об этом пишет "Интерфакс".

"Михеил Саакашвили лежит в реанимационной палате под мониторингом. Мое мнение, его необходимо срочно госпитализировать в многопрофильную клинику. В частности, необходимо сделать МРТ мозга, но этого оборудования в тюремной клинике нет. В Тбилиси МРТ есть лишь в нескольких клиниках. Кстати, его нет и военном госпитале города Гори", - сказал Кипшидзе.

Он добавил, что госпитализация экс-президента в госпиталь в Гори нецелесообразна, для поддержания его здоровья необходимы примерно 25 специалистов-медиков разных специальностей.

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Он подчеркнул, что Саакашвили в любой момент может вновь потерять сознание, а это чревато в некоторых случаях необратимыми последствиями.

В свою очередь в правящей партии "Грузинская мечта" заявляют, что вопрос возможной госпитализации бывшего президента в многопрофильную клинику решится уже в ближайшие часы, после консультаций с ведущими специалистами.

Напомним, Саакашвили ранее сегодня, 18 ноября, потерял сознание во время встречи с адвокатами и был вывезен из комнаты для свиданий на носилках. "Это была краткосрочная потеря сознания, было высокое давление и были нестабильные гликемические показатели. Он лежит в реанимации и там дежурит реаниматолог ", — заявила врач.

Как отметила врач, причины кратковременной потери сознания Саакашвили станут известны после проведения ряда исследований. После реанимационных мер показатели здоровья экс-президента Грузии стабилизировались. "Параметры оксигенации, гемодинамики и дыхания в абсолютной норме… После краткосрочных реанимационных действий его состояние стабилизировалось", — добавила она.

Отметим, уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова уточнила, что согласно заключению комиссии, состояние Саакашквили оценивается как критическое и его немедленно нужно перевести в отделение интенсивной терапии мультифункционального стационара, условиям которого не соответствует медучреждение тюрьмы № 18.

Напомним, из-за ухудшения здоровья в понедельник, 8 ноября, Михеила Саакашвили перевели из тюрьмы №12 в Руставе в Глданскую тюремную больницу №18.

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