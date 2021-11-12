Врач Саакашвили призвал Минздрав Грузии перевести экс-президента в гражданскую клинику

Он утверждает, что у Саакашвили было высокое давление.

Личный врач задержанного экс-президента Грузии Михеила Саакашвили Николоз Кипшидзе просит грузинский Минздрав провести встречу с консилиумом (многопрофильной группой врачей, которая наблюдает за состоянием здоровья Саакашвили) для решения вопроса его перевода в гражданскую клинику.

Об этом пишет "Интерфакс".

"Так продолжать нельзя, так что, призываю министерство здравоохранения, встретиться с консилиумом и решить, что мы делаем с нашим президентом, переводим в гражданскую больницу или нет", - сказал Кипшидзе журналистам после посещения продолжающего голодовку Саакашвили в тюремной больнице.

По его словам, состояние экс-президента "сегодня было хуже, чем вчера". Он отметил, что показатели калия в крови отмечались на критически низком уровне, и у Саакашвили было высокое давление.

Напомним, появилось видео, как полуобнаженного Саакашвили силой доставляли в тюремную палату больницы.

Как сообщалось, 1 октября в Грузии Михеила Саакашвили задержали и поместили в пенитенциарное учреждение. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и объявил голодовку.

Из-за ухудшения здоровья в понедельник, 8 ноября, Михеила Саакашвили перевели из тюрьмы №12 в Руставе в Глданскую тюремную больницу №18.

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