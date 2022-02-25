Враг бьет по гражданским и это никогда не будет прощено – Зеленский

Враг бьет по гражданским и это никогда не будет прощено – Зеленский

Россияне превращают города в военные мишени, отметил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские военные бьют по гражданским людям и объектам, хотя заявляют об обратном.

Об этом глава государства сказал во время своего обращения в ночь на 25 февраля.

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"Враг наносит удары не только по военным, не только по военным объектам, как заявляет, но и по гражданским. Они убивают людей и превращают мирные города в военные мишени. Это подло и никогда не будет прощено", — подчеркнул Зеленский.