Враг хочет дестабилизировать ситуацию в Одесской области с помощью фейков в соцсетях — ОВА

Об этом заявил в видеообращении в социальных сетях глава Одесской военной администрации Максим Марченко.

«Война продолжается и набирает обороты, как на поле боя, так и в информационном пространстве. Противник прилагает невероятные усилия, чтобы дестабилизировать ситуацию в области, распространяя ложную информацию в социальных сетях. Впереди еще много трудных дней, но вместе мы обязательно выстоим, а наши враги еще раз почувствуют, что такое украинский боевой дух, — подчеркнул Марченко.

«Как все могут видеть, обстрелов в нашей области стало больше. Вместе с тем враг производит более интенсивные действия по всей линии столкновения. Благодаря нашим Вооруженным силам, враг не имеет успеха. Благодаря подразделениям противовоздушной обороны Одесщины наше небо надежно защищено. Но не стоит думать, что Путин не пойдет на что угодно, чтобы попытаться захватить нас, жалеть Одесщину и город Одесса, как кое-кто говорит, оккупанты точно не будут. Недавние ракетные и бомбовые удары только подтверждают это. Но никто и никогда не сдаст Одессу. Будьте в этом уверены», – резюмировал начальник ОВА.

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Напомним, накануне военно-политический обозреватель Александр Коваленко заверил, что у кафиров нет шансов высадить десант ни в Одессе, ни в области. Среди причин – недостаточный потенциал флота, наличие у Украины комплексов "Нептун" и "Гарпун", а также невозможность авиаподдержки десанта.

8 февраля член Комитета ВР по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский сообщил об угрозе большого наступления РФ на Восточном и Южном направлениях. По другим направлениям такая угроза отсутствует.

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