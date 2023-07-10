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Враг начал минировать критическую инфраструктуру оккупированной части Запорожской области

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Враг начал минировать критическую инфраструктуру оккупированной части Запорожской области

Враг угрожает всему оккупированному Югу

оккупанты продолжают вынашивать свои темные планы.

Об этом заявил глава Мелитополя Иван Федоров в своем сообщении Telegram.

В частности:

  • В Мелитопольском районе заминирован водопровод, питающий питьевой водой город.
  • В самом Мелитополе – важные объекты электрических сетей.
  • На ЗАЭС в технических помещениях и машинных залах установлены минно-взрывные заграждения.

"Враг ставит под угрозу жителей оккупированных территорий и будет шантажировать ядерной безопасностью весь цивилизованный мир, пока наши героические Вооруженные силы не освободят и Энергодар, и весь оккупированный Юг", — заявил чиновник.

Добавим, кафиры продолжают минирование Запорожской атомной электростанции и объектов на территории станции. На территорию ЗАЭС доставляются мины и взрывчатые вещества.

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Дата публикации
Просмотры
313
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