Враг начал минировать критическую инфраструктуру оккупированной части Запорожской области

оккупанты продолжают вынашивать свои темные планы.
Об этом заявил глава Мелитополя Иван Федоров в своем сообщении Telegram.
В частности:
- В Мелитопольском районе заминирован водопровод, питающий питьевой водой город.
- В самом Мелитополе – важные объекты электрических сетей.
- На ЗАЭС в технических помещениях и машинных залах установлены минно-взрывные заграждения.
"Враг ставит под угрозу жителей оккупированных территорий и будет шантажировать ядерной безопасностью весь цивилизованный мир, пока наши героические Вооруженные силы не освободят и Энергодар, и весь оккупированный Юг", — заявил чиновник.
Добавим, кафиры продолжают минирование Запорожской атомной электростанции и объектов на территории станции. На территорию ЗАЭС доставляются мины и взрывчатые вещества.
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