"Враг надеется использовать зиму против нас": Зеленский сказал, чего украинцам не следует допускать

Враг очень надеется использовать зиму против нас: сделать зимний холод и трудности частью своего террора. Мы же должны сделать все, чтобы выстоять эту зиму, как бы это ни было трудно.

Об этом говорил президент Украины Владимир Зеленский во время своего традиционного вечернего обращения в воскресенье, 4 декабря.

“У России еще пока есть ракеты и преимущество в артиллерии. Но у нас есть то, чего у оккупантов нет и не будет. Мы защищаем свой дом, а это дает нам сильнейшую мотивацию из возможных. Мы боремся за свободу, а это всегда умножает всякую силу. Мы защищаем правду, а это объединяет вокруг Украины весь мир", – заявил украинский лидер.

По его словам, чтобы пройти эту зиму, которая будет очень сложной, все украинцы должны еще больше помогать друг другу и еще больше заботиться друг о друге.

“И не спрашивайте, пожалуйста, помочь ли, и чем. Просто помогайте, когда видите, что вы можете это сделать”, — отметил Зеленский.

Кроме того, по убеждению президента, в это сложное время украинцам нужно быть более устойчивыми и еще более едиными, чем когда-либо.

"Нельзя допускать никаких внутренних конфликтов и распрей, которые способны ослабить нас всех, даже если кто-то там думает, что это как-то усилит его лично. Надо еще больше взаимодействия, чем когда-либо. Вся Украина должна стать одним большим Пунктом Несокрушимости и работать каждый день, работать каждую ночь. Государство, бизнес, люди – все мы, украинцы, все вместе", - призвал украинский лидер.

Также Зеленский добавил, что эту зиму следует воспринимать не как испытание, а как вреся, приближающее нас к главному – к победе.

"Зима будет очень сложной": Зеленский обратился к украинцам 4 декабря

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников усилить военную поддержку Украины, чтобы не дать президенту РФ Владимиру Путину никаких шансов поставить ее на колени в течение зимы.

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