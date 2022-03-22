"Враг понемногу пытается шевелиться, украинская армия отражает эти попытки": полный текст обращения Зеленского

Российские войска нанесли удар "Градами" по Житомирской области.

Завершился 26-й день полномасштабной войны после восьми лет агрессии на востоке украинского государства.

Об этом в своем обращении сказал президент Украины Владимир Зеленский, пишет Офис президента.

"Враг понемногу пытается шевелиться. Где-то – перейти в наступление. Где-то – захватить нашу дорогу. Где-то переправиться через реку. Украинская армия – молодцы – отбивает эти попытки. И сдерживает оккупантов.

В эти сутки российские войска нанесли удар "Градами" по Житомирской области. Они получили достойный ответ.

В Харьковской области, под Чугуевом, сбит очередной вражеский самолет. Наши военные уже набивали столько российских самолетов и вертолётов, что остается только удивляться: что у их пилотов вместо ума? Неужели тоже пустота?

Я сказал «также» не случайно, потому что пустота у них точно вместо сердца. Вместо души. Вместо всего, что делает людей людьми.

В Харькове был убит Борис Романченко – бывший узник нацистских концлагерей. Ему было 96 лет. Вдумайтесь, сколько всего он прошёл! Он выжил в Бухенвальде, Дора-Миттельбау, Пенемюнде и Берген-Бельзени – в конвейерах смерти, созданных гитлеровцами. А был убит российским снарядом, ударившим по обычной харьковской многоэтажке... С каждым днем этой войны все очевиднее, что это у них такое – «денацификация».

В Херсоне кафиры стреляли по людям, которые вышли мирно, без оружия на митинг за свою свободу. За нашу свободу.

Российские военные даже не знают, что это такое – иметь свободу. Их нагнали сюда, честно говоря, будто осужденных. Осужденных на смерть, осужденных на позор.

В Запорожской области подверглась обстрелу колонна с мирными жителями. Там было много детей. Четверо детишек госпитализированы. Двое – в тяжелом состоянии.

В течение дня работали восемь гуманитарных коридоров. Киевская, Донецкая и Луганская области. Ворзель, Буча, Большая Дымерка, Мариуполь, Лисичанск, Северодонецк, Попасная и Кременная. Спасли 8 тысяч 57 человек. Всем спасибо, кто это делал, кто работал ради людей.

Удалось доставить и 200 тонн гуманитарной помощи.

Говорил сегодня с Премьер-министром Нидерландов Рютте и Президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Координируем наши позиции накануне важных саммитов в Европе. 24 марта состоятся встречи Большой семерки, лидеров государств НАТО и Евросоюза. Наша позиция точно прозвучит. Прозвучит, поверьте мне, крепко.

Подписал указ о награждении орденами и медалями 105 наших воинов. Благодарен каждому из них. Семь из них – к сожалению, посмертно.

Это был день тяжелых событий. Трудных выводов. Но это был еще один день, приближающий нас всех к нашей победе.

К миру для нашего государства.

Слава Украине", — говорится в тексте обращения.

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