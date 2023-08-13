Враг привез в Мелитополь немало раненых окупантов в гражданскую больницу

Россияне привезли партию "трехсотых" в Мелитопольскую больницу, которая до этого использовалась только для гражданских больных.
Оккупантам не хватает госпиталей для их раненых.
Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров в сообщении в социальных сетях.
Сначала заняли своими «трехсотыми» 85% медицинских учреждений оккупированной Запорожской области.
"Потом превратили в госпитали объекты социальной инфраструктуры – размещают свое пушечное мясо в школах и детских садах по всей ТОТ. Теперь занимают ранеными то небольшое количество больниц, которые еще принимали гражданских больных: вчера в городскую больницу Мелитополя завезли десятки раненых. Чтобы не показывать количество потерь, которые заносили через черный ход", — говорится в сообщении.
Напомним, россияне в Мелитополе готовятся к псевдовыборам. Они завозят в город "массовку" и не выпускают из него местных.
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