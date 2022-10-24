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Враг распространяет дезинформации и манипуляции на временно оккупированных территориях: список

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Враг распространяет дезинформации и манипуляции на временно оккупированных территориях: список

Фото: Служба безопасности Украины

Центр противодействия дезинформации собрал список дезинформаций и манипуляций, распространяемых россиянами на временно оккупированных территориях.

Об этом ЦПИ сообщает в социальных сетях.

  • Запорожская обл.:

Оккупанты на ТОТ проводят т.н. инвентаризацию жилищного фонда. Таким образом, захватчики ищут и отчуждают жилье уехавших из-под оккупации украинцев.

  • Херсонская обл.:

В Херсоне россияне вынуждают население строить фортификационные постройки. К работам привлекаются якобы нарушители комендантского времени.

Завербованные заключенные РФ после получения оружия убегают и ищут возможности вернуться в Россию. Подразделения Росгвардии под видом борьбы с ДРГ действительно ищут дезертиров.

  • Донецкая обл.:

Используя введение т.н. военного положения, коллаборанты теперь «законно» отбирают машины мариупольцев для якобы «военных целей»

  • Луганская обл.

Оккупанты заявляют жителям ТОТ, что нововведений не будет, кроме контроля за телефонными переговорами, сообщениями в интернете, проверок почтовых отправлений или запрета забастовок.

Напомним, что глава Офиса президента Андрей Ермак отметил, что российские кафиры пытаются запугать жителей Херсонщины, рассылая СМС-сообщения о якобы "обстрелах" и "подготовке Киевом массированного ракетного удара по дамбе Каховской ГЭС".

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Дата публикации
Просмотры
560
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