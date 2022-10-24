Враг распространяет дезинформации и манипуляции на временно оккупированных территориях: список

Центр противодействия дезинформации собрал список дезинформаций и манипуляций, распространяемых россиянами на временно оккупированных территориях.

Об этом ЦПИ сообщает в социальных сетях.

Запорожская обл.:

Оккупанты на ТОТ проводят т.н. инвентаризацию жилищного фонда. Таким образом, захватчики ищут и отчуждают жилье уехавших из-под оккупации украинцев.

Херсонская обл.:

В Херсоне россияне вынуждают население строить фортификационные постройки. К работам привлекаются якобы нарушители комендантского времени.

Завербованные заключенные РФ после получения оружия убегают и ищут возможности вернуться в Россию. Подразделения Росгвардии под видом борьбы с ДРГ действительно ищут дезертиров.

Донецкая обл.:

Используя введение т.н. военного положения, коллаборанты теперь «законно» отбирают машины мариупольцев для якобы «военных целей»

Луганская обл.

Оккупанты заявляют жителям ТОТ, что нововведений не будет, кроме контроля за телефонными переговорами, сообщениями в интернете, проверок почтовых отправлений или запрета забастовок.

Напомним, что глава Офиса президента Андрей Ермак отметил, что российские кафиры пытаются запугать жителей Херсонщины, рассылая СМС-сообщения о якобы "обстрелах" и "подготовке Киевом массированного ракетного удара по дамбе Каховской ГЭС".

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