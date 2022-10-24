Враг распространяет дезинформации и манипуляции на временно оккупированных территориях: список

Центр противодействия дезинформации собрал список дезинформаций и манипуляций, распространяемых россиянами на временно оккупированных территориях.
Об этом ЦПИ сообщает в социальных сетях.
- Запорожская обл.:
Оккупанты на ТОТ проводят т.н. инвентаризацию жилищного фонда. Таким образом, захватчики ищут и отчуждают жилье уехавших из-под оккупации украинцев.
- Херсонская обл.:
В Херсоне россияне вынуждают население строить фортификационные постройки. К работам привлекаются якобы нарушители комендантского времени.
Завербованные заключенные РФ после получения оружия убегают и ищут возможности вернуться в Россию. Подразделения Росгвардии под видом борьбы с ДРГ действительно ищут дезертиров.
- Донецкая обл.:
Используя введение т.н. военного положения, коллаборанты теперь «законно» отбирают машины мариупольцев для якобы «военных целей»
- Луганская обл.
Оккупанты заявляют жителям ТОТ, что нововведений не будет, кроме контроля за телефонными переговорами, сообщениями в интернете, проверок почтовых отправлений или запрета забастовок.
Напомним, что глава Офиса президента Андрей Ермак отметил, что российские кафиры пытаются запугать жителей Херсонщины, рассылая СМС-сообщения о якобы "обстрелах" и "подготовке Киевом массированного ракетного удара по дамбе Каховской ГЭС".
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