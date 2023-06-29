Враг задерживает детей на временно оккупированных территориях, чтобы давить на родителей

Родителям задержанных угрожают лишением родительских прав и депортацией детей в Россию.

Причиной задержаний фактически является борьба с детьми, которые проявляют украинскую позицию

Об этом пишет Центр национального сопротивления.

В частности, потому, что молодежь на ТОТ постоянно посещает украинские интернет-ресурсы, в школах ведет споры с учителями по действиям России.

Такие цинические задержания являются одним из элементов давления на родителей, не желающих оформлять российский «паспорт».

Информаторами русских силовиков являются советники директоров школ по идеологии. Такая должность была введена на ТОТ, ее занимают россияне.

«Если у вас есть информация о таких лицах – сообщайте о них», — говорится в сообщении.

Напомним, россияне на оккупированных украинских землях отказываются лечить детей, чьи родители не имеют российского паспорта или не поддерживают Россию.

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