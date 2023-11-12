Враги обучают коллаборантов с временно оккупированных территорий в Сибири

Развертывание сети русских оккупационных администраций просит наличия обученных кадров.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Учитывая, что россиянам не удалось привлечься поддержкой большинства граждан Украины, работавших в секторе государственного и местного управления, им приходится завозить специалистов с территории РФ. Те же коллаборанты, которые вызвались работать в оккупационных администрациях в большинстве своем не имеют соответствующего образования или занимали самые низкие должности в этом секторе.

Именно поэтому российские кураторы коллаборантов из ТОТ Донецкой области организовали им обучение в Сибири. Будут обучать "управленцев" в Красноярском крае России, а именно в Институте государственного и муниципального управления при правлении Красноярского края.

Это привычная для России практика еще со времен СССР — отправлять на учебу в достаточно отдаленные от региона проживания населенные пункты. Таким образом, кремль закладывает предпосылки для дальнейшего вытеснения местных коллаборантов российскими "специалистами", а их вместо этого отправит в глубь российских территорий для более надежной ассимиляции.

Отметим, что россияне также вербуют украинских детей с территории РФ и заставляют их сообщать о "минировании" школ и других заведений.

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