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Враги обучают коллаборантов с временно оккупированных территорий в Сибири

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
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Враги обучают коллаборантов с временно оккупированных территорий в Сибири

Российские военные привлекают коллаборантов к обучению / Фото: Associated Press

Коллаборантов будут обучать в Институте государственного и муниципального управления

Развертывание сети русских оккупационных администраций просит наличия обученных кадров.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Учитывая, что россиянам не удалось привлечься поддержкой большинства граждан Украины, работавших в секторе государственного и местного управления, им приходится завозить специалистов с территории РФ. Те же коллаборанты, которые вызвались работать в оккупационных администрациях в большинстве своем не имеют соответствующего образования или занимали самые низкие должности в этом секторе.

Именно поэтому российские кураторы коллаборантов из ТОТ Донецкой области организовали им обучение в Сибири. Будут обучать "управленцев" в Красноярском крае России, а именно в Институте государственного и муниципального управления при правлении Красноярского края.

Это привычная для России практика еще со времен СССР — отправлять на учебу в достаточно отдаленные от региона проживания населенные пункты. Таким образом, кремль закладывает предпосылки для дальнейшего вытеснения местных коллаборантов российскими "специалистами", а их вместо этого отправит в глубь российских территорий для более надежной ассимиляции.

Отметим, что россияне также вербуют украинских детей с территории РФ и заставляют их сообщать о "минировании" школ и других заведений.

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Дата публикации
Просмотры
225
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