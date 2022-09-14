"Времена впереди будут нелегкими, но Украина и Европа победят" — Урсула фон дер Ляйен

Война, которую Россия ведет против Украины, это война с ценностями и будущим Европейского союза.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что война, начавшая Россией, это об автократии против демократии.

Об этом она заявила во время выступления 14 сентября.

Урсула фон дер Ляйен выразила уверенность, что Путин потерпит поражение, и Украина и Европа победят.

"Нам понадобится вся наша сила – времена впереди нас не будут легкими… На кону – много. Не только для Украины, но и для всей Европы и мира в целом. Нас будут испытывать те, кто хочет использовать разногласия между нами. Это не только война, начатая Россией против Украины, это война против нашей энергетики, нашей экономики, это война с нашими ценностями, с нашим будущим. Это об автократии против демократии. Я стою здесь, будучи уверена, что с нашим мужеством и необходимой солидарностью Путин терпит поражение, и Украина и Европа победят", — подчеркнула фон дер Ляйен.

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Президент Еврокомиссии также заверила, что солидарность Европы с Украиной останется непоколебимой.

Напомним, в Киев с официальным визитом едет глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским, в частности подключение Украины к электрической сети ЕС и введение бесплатного роуминга для украинцев.

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